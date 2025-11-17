「たまごっち」ドット絵がシャカシャカかわいいチャームコレクション、ガシャポンに登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち シャカシャカチャームコレクション２」を11月第4週より発売する。全6種で価格は300円。
11月第4週発売「たまごっち シャカシャカチャームコレクション２」(全6種・300円)
「たまごっち シャカシャカチャームコレクション２」は、「たまごっちシャカシャカチャームコレクション」第2弾。画面の中の本物をミニチュアサイズにした本体の中に、キャラクターやおなじみのドット絵のアクリルが入っており、ドット絵がシャカシャカ揺れて可愛い仕様のチャームだ。
ラインナップは下記の通り。
祝ケータイかいツー！たまごっちプラス いちごみるく（ふらわっち）
祝ケータイかいツー！たまごっちプラス ちょーちょ（めめっち）
ウラじんせーエンジョイ！たまごっちプラス ウラじゅえりー（ウラまめっち）
ウラじんせーエンジョイ！たまごっちプラス ウラすぷらっしゅ（ウラくちぱっち）
かえってきた！たまごっちプラス まぴんく（ござるっち）
かえってきた！たまごっちプラス はーと（いちごっち）
