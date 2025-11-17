バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち シャカシャカチャームコレクション２」を11月第4週より発売する。全6種で価格は300円。

11月第4週発売「たまごっち シャカシャカチャームコレクション２」(全6種・300円)

「たまごっち シャカシャカチャームコレクション２」は、「たまごっちシャカシャカチャームコレクション」第2弾。画面の中の本物をミニチュアサイズにした本体の中に、キャラクターやおなじみのドット絵のアクリルが入っており、ドット絵がシャカシャカ揺れて可愛い仕様のチャームだ。

ラインナップは下記の通り。

祝ケータイかいツー！たまごっちプラス　いちごみるく（ふらわっち）

祝ケータイかいツー！たまごっちプラス　ちょーちょ（めめっち）

ウラじんせーエンジョイ！たまごっちプラス　ウラじゅえりー（ウラまめっち）

ウラじんせーエンジョイ！たまごっちプラス　ウラすぷらっしゅ（ウラくちぱっち）

かえってきた！たまごっちプラス　まぴんく（ござるっち）

かえってきた！たまごっちプラス　はーと（いちごっち）

