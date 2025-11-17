『学園アイドルマスター』より、3年生アイドル「雨夜 燕（あまやつばめ）」の新曲「理論武装して」が配信リリース！
アイドル育成シミュレーションゲーム『学園アイドルマスター』より、初星学園で活動する3年生アイドル「雨夜燕（あまや つばめ）」の新曲「理論武装して」が、各音楽配信サービスにて配信・ダウンロード販売がスタートした。
あわせて1st Singleの予約も開始した。
「理論武装して」は、多くのアーティスト作品を手掛ける 松隈ケンタ氏 が作曲を担当。雨夜燕のキャラクター性を力強く表現したサウンドに仕上がっている。
「理論武装して」
配信リンクはこちら
https://nex-tone.link/49N7Nixcu
歌：雨夜燕（CV.天音 ゆかり）
作詞：松隈ケンタ、GBB あやか
作曲：松隈ケンタ
編曲：SCRAMBLES
●リリース情報
雨夜燕 1st Single
2026年2月25日発売
＜収録内容＞
01 理論武装して
02 初 [雨夜 燕 Solo ver.]
03 Campus mode!! [雨夜 燕 Solo ver.]
04 理論武装して [Instrumental]
05 初 [Instrumental]
06 Campus mode!! [Instrumental]
