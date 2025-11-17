『学園アイドルマスター』より、3年生アイドル「雨夜 燕（あまやつばめ）」の新曲「理論武装して」が配信リリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アイドル育成シミュレーションゲーム『学園アイドルマスター』より、初星学園で活動する3年生アイドル「雨夜燕（あまや つばめ）」の新曲「理論武装して」が、各音楽配信サービスにて配信・ダウンロード販売がスタートした。

あわせて1st Singleの予約も開始した。

「理論武装して」は、多くのアーティスト作品を手掛ける 松隈ケンタ氏 が作曲を担当。雨夜燕のキャラクター性を力強く表現したサウンドに仕上がっている。

●配信情報「理論武装して」配信リンクはこちらhttps://nex-tone.link/49N7Nixcu

歌：雨夜燕（CV.天音 ゆかり）

作詞：松隈ケンタ、GBB あやか

作曲：松隈ケンタ

編曲：SCRAMBLES

●リリース情報

雨夜燕 1st Single

2026年2月25日発売

＜収録内容＞

01 理論武装して

02 初 [雨夜 燕 Solo ver.]

03 Campus mode!! [雨夜 燕 Solo ver.]

04 理論武装して [Instrumental]

05 初 [Instrumental]

06 Campus mode!! [Instrumental]

©Bandai Namco Entertainment Inc.

関連リンク

「学園アイドルマスター」公式サイト

https://gakuen.idolmaster-official.jp/

アイドルマスターポータル

https://idolmaster-official.jp/