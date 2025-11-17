「えっ、私の居場所がない？」完璧すぎる兄嫁への嫉妬が止まらない
えっ、私の居場所がない…？ 義実家でそれなりにうまくやっていたはずなのに…。「義姉への嫉妬が止まらない」（全15話）は、誰もが共感しつつも目を背けたくなる「嫉妬」という感情を真正面から描いた話題作です。
主人公・理恵の目の前に現れたのは、義兄の婚約者・愛菜さん。彼女は若くて美人、愛嬌があり、家事の腕もピカイチ。義父母からの評価も良く、「いい嫁」としての座を愛菜さんに奪われた理恵は、焦りと共に抑えきれない嫉妬心が抑えられなくなり…。
「良い嫁アピールがムカつく」「私より愛菜さんの方が大事にされている」-。物語は、理恵が抱く人間なら誰もが持つ心の闇と、そこから生まれる意地悪な行動を描き出し、読者自身の心も揺さぶります。
泥沼のバトルが続くと思いきや、物語は予想外の展開へ。
なんと、完璧に見えた愛菜さんも、「誰にも言えない秘密」を抱えていたことが発覚するのです。
この物語の魅力は、単なる「いじめ」や「対立」で終わらない点です。心の底から湧き出る生々しい感情と、その先には何がー？
ぜひ見届けてください。
【まんが】義姉への嫉妬が止まらない
(ウーマンエキサイト編集部)
