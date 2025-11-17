テクニカルポイント ドル円 10日線サポート
155.66 エンベロープ1%上限（10日間）
155.55 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
154.74 現値
154.12 10日移動平均
153.93 一目均衡表・転換線
153.40 21日移動平均
152.58 エンベロープ1%下限（10日間）
152.21 一目均衡表・基準線
151.24 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
149.66 一目均衡表・雲（上限）
149.38 一目均衡表・雲（下限）
149.13 100日移動平均
147.77 200日移動平均
ドル円は154円12銭に控える10日線がサポートとして意識されている。
