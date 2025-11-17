155.66　エンベロープ1%上限（10日間）
155.55　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
154.74　現値
154.12　10日移動平均
153.93　一目均衡表・転換線
153.40　21日移動平均
152.58　エンベロープ1%下限（10日間）
152.21　一目均衡表・基準線
151.24　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
149.66　一目均衡表・雲（上限）
149.38　一目均衡表・雲（下限）
149.13　100日移動平均
147.77　200日移動平均

ドル円は154円12銭に控える10日線がサポートとして意識されている。