西山茉希、こんにゃくドリンク一気飲み…トップモデル時代の食事は“薬局で調達” 危険なダイエットに共演者も騒然
モデルで俳優の西山茉希（40）が17日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。スタイルを維持するために励んでいた危険なダイエット方法を明かした。
【動画】「遺伝子最強すぎ！」西山茉希が公開した娘たちの“顔出し”ショット
この日は元CanCamモデルの押切もえ（45）とともに番組に出演。トップモデル時代の苦労や子育てなどについて本音トークを展開した。そして西山は大変だったことに食事管理を挙げ「食事は薬局で調達」していたと告白した。
西山は「知識がないまま、ダイエット生活を…」と切り出し、「薬局で買えばいいモノだろうと、数字だけで計算するダイエットを始めちゃった」と話した。太ることを極度に恐れ、薬局で売っていたこんにゃくドリンクを1リットル一気飲みするなどの食生活を送っていたと明かした。
過酷なダイエットを続けていたことについて西山は「ゴールが見えなくなっちゃうんですよ。先輩たちを見ると」と当時の精神状態を振り返った。
【動画】「遺伝子最強すぎ！」西山茉希が公開した娘たちの“顔出し”ショット
この日は元CanCamモデルの押切もえ（45）とともに番組に出演。トップモデル時代の苦労や子育てなどについて本音トークを展開した。そして西山は大変だったことに食事管理を挙げ「食事は薬局で調達」していたと告白した。
過酷なダイエットを続けていたことについて西山は「ゴールが見えなくなっちゃうんですよ。先輩たちを見ると」と当時の精神状態を振り返った。