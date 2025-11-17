紅葉シーズンを迎え、ハイカーや観光客の間で、クマへの不安から行楽を控える動きが出ている。

関西では、人身被害が相次ぐ東北と比べてクマの出没は少ない。専門家は「過度な心配は無用だが、情報収集や備えをしっかりして出かけてほしい」と指摘する。（佐藤祐介、京都総局 山下佳穂）

■「念には念を」

大阪府と兵庫県にまたがる妙見山（みょうけんさん）（標高６６０メートル）。今月２日、ハイキングルートの最寄り駅・能勢電鉄妙見口駅（大阪府豊能町）で、クマよけの鈴を付けたハイカーの姿が見られた。豊能町では７月以降、クマの目撃情報が９件寄せられたが、いずれもルートから離れた場所だった。過去にルート付近でクマが出没した事例もないという。兵庫県川西市から訪れた６０歳代の女性ハイカーは「念には念を、との思いで鈴を付けてきた」と話した。

町観光案内所によると、紅葉の季節には１日平均で約３００人がハイキングに訪れるが、今季は１００人程度に減っている。ボランティアで山歩きのガイドを務める男性（６５）は「こんなに人が少ない秋は初めて」と話す。ハイカーには「みんなでおしゃべりしながら歩いてください」とクマを寄せ付けないコツを伝えているという。

■東西で差

本州に分布するツキノワグマは木の実や動物の肉などを食べ、冬眠前の今の時期は食欲旺盛になって行動を活発化させることが多い。４〜９月の出没件数をまとめた環境省の統計（速報値）によると、関西６府県では、クマの生息圏ではない大阪府で過去５年で最多の１７件の目撃情報があったほか、他府県も昨年に次いで多くなっている。もっとも、関西最多の京都府でも７５４件で、東北６県の１県平均（２２２８件）の４割に満たない水準だ。全国では１０月末までに１９６人が人身被害に遭っているが、関西は負傷者が６人、死者は出ていない。

東西の差の背景には、東北は、関西よりクマの数が多いうえ、今季は餌となるドングリなどの実りが悪いことがある。

ただ、クマの出没情報は、報告件数の多少にかかわらず、ハイカーらに心理的な影響をもたらしている。全国の登山者の８割が山登りに「不安を感じている」と回答した調査もある。

クマが近年確認されたことがない観光名所「箕面大滝」（大阪府箕面市）では、出没の有無を尋ねる連絡が市役所に数件あったという。市の担当者は「情報があればホームページなどですぐに注意喚起するので確認してほしい」と冷静な対応を呼びかける。

■対応急ぐ

目撃情報があった観光地は対応を急いでいる。

京都府宇治市では、世界遺産・平等院がある山すその観光エリアで８日、今年２件目となる通報があった。市域で過去にクマが出没したことはなく、同市は目撃場所付近でセンサー付きカメラを設置し、注意喚起の貼り紙を掲示した。観光地・嵐山などで出没情報が相次いだ京都市も、登山道にクマよけの鐘を置く。春に３件の目撃情報があった城崎温泉街（兵庫県豊岡市）は、秋に出没報告はないが、ウェブサイトの「クマ目撃マップ」で最新状況を把握するよう案内している。

クマの生態に詳しい石川県立大の大井徹特任教授は、「クマの出没を過度に恐れ、行楽を控える必要はない」とした上で、「山間部では、出没情報がない地域でも、クマと遭遇する可能性はあると思って行動した方がよい」と指摘する。

行楽時の留意点について、▽自治体などによるクマ情報を確認する▽なるべく複数人で行動する▽クマの行動が活発になる早朝、夕方、夜は徒歩での外出を控える▽飲食物の空袋や飲み残しのポイ捨てをしない――ことを挙げる。

音で存在知らせて被害防止

クマによる被害を防ぐにはどうしたらよいのか。

まずは出くわさないよう、山林などを歩く際は、ラジオや鈴など音が出るもので人の存在を知らせる。遭遇した場合は、クマを驚かさないよう大声を上げたり走ったりすることは控え、ゆっくりその場から離れる。

クマを人の生活圏に引き寄せないことも重要だ。好物の柿などを屋外に置いたままにしないよう心がける。住宅や農地に近い山すそは、やぶを刈り取ることでクマが近寄りにくくなるという。