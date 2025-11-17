内閣府が17日発表した2025年7〜9月期のGDP（国内総生産）速報値は、年率換算でマイナス1.8％と、6四半期ぶりにマイナス成長となった。輸出が減少していて、トランプ関税の影響が出た形だ。

【映像】「景気は緩やかに回復」理由は？（会見の様子）

17日午前の記者会見で受け止めを聞かれた木原稔官房長官は、「実質成長率の内訳を見ると、米国の通商政策の影響によって輸出が減少し外需が成長率を押し下げるとともに、内需につきましても住宅投資が本年度初めの建築物の省エネ法等改正に伴う駆け込み需要があってその反動の影響で大幅なマイナスになるなど、一時的な押し下げ要因があったものと思います。ただしGDPの過半を占める個人消費は6四半期連続のプラス、また設備投資は4四半期連続のプラスとなっており、景気が緩やかに回復しているとの認識に変化はないと思っております」としたうえで、「高市内閣としては今の国民の暮らしを守る物価高対策を早急に講じるとともに、日本経済の強さを取り戻すため総合経済対策を策定することとしておりまして、引き続き検討を深めてまいります」と述べた。（『ABEMA NEWS』より）