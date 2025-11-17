お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻でブロガーの尾形あいさんが16日、自身のアメブロを更新。季節の変わり目に悩まされる症状について赤裸々に明かし、共感の声が寄せられている。

【映像】広々とした尾形家の新居（複数カット）

あいさんは「もぉぉぉほんっっとうに最悪です。ストレスです」と書き出し、「毎年必ずこの時期は身体中が血だらけになり跡ものこります」と深刻な悩みを告白。「乾燥性皮膚炎。この季節になると、足首 おしり 胸 腕 お腹 ありとあらゆる場所が痒くなりかきむしり湿疹ができ、、」と症状を明かした。

また深夜には「ウーバーで塗り薬注文しちゃった」と苦肉の対策を取る一方、「湯船につかると急激に痒くなるけど湯船にはつかりたいし。。私、本当にめんどくさがりやだからさ、、顔以外の保湿ケアみたいなのつい忘れちゃうのよ、、、」と本音も漏らした。

最後に「本当にかゆくて…足もお尻も本当に血だらけで最悪。同じような方いるかな??」と呼びかけ、「今日もじゃれあいながら寝たよ。笑」と夫と娘・さくちゃんの2ショットを披露した。

この投稿に読者からは「私も同じです」「お互い頑張って冬を乗り越えましょ」「早く痒みから解放されますように」などのコメントが寄せられた。