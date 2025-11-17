浮気をした経験がある人もいると思いますが、どれだけ隠していてもいつかはバレてしまうもの。ただ、世の中には絶対にバレてはいけない浮気もあるようで……？

今回は、プロポーズしてくれた彼氏には絶対に言えない過去の浮気の話をご紹介いたします。

彼氏の弟と浮気

「あるとき、彼氏と彼氏の弟の3人でごはんに行ったんです。特に深い意味はなく連絡先を交換して、その日はお礼のLINEをしたのですが、数日後に彼氏の弟から連絡が来ました。なにやら私に相談があるとのことで、食事をしたいと言われたのでやりとりをしていると『なんでも好きですけど……』『一人暮らしなので誰かの作ったごはんがいいですね』と手料理を催促されました。少し悩みましたが、彼氏の弟だし今後もいい関係を築いていきたいので、家に招待したんです。

普段私がよく作る料理を振る舞ったら、ものすごくおいしそうに食べてくれました。正直、彼氏よりも喜んでくれたのでキュンとするくらいうれしかったです。そしてお酒も進み2人とも酔っ払って、なんとなく流れでそういう雰囲気に……。彼氏の弟だと思って気を抜いていたけど、男女の関係になってしまいました。

どうやら最初から私のことを狙っていたらしいけど、こんなこと彼氏には言えないので2人だけの秘密にしておきました。それから1年後、彼氏にプロポーズされて今は結婚の準備を始めています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 彼氏の弟と浮気だなんて、バレたら相当大変なことになりそうですよね。しかも彼氏と結婚するとなると、この先ずっと秘密を抱えたままの状態に……。浮気は許されることではありませんが、彼氏のためにも絶対にバレないようにしてほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。