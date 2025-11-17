山盛り豆もやしプルコギ


【韓国人オッパ セミのレシピ】えびを丸ごと包んだ豪華な一品「えび入り蒸し餃子」／本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん（1）

韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！

セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。

今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！

※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。

■山盛り豆もやしプルコギ

圧巻のビジュアルにテンションアップ。食卓で作りながら食べよう！

辛さのレベル：辛い

圧巻のビジュアルにテンションアップ！


■材料（2人分）

豚バラ薄切り肉…300g　

豆もやし…1袋（約200g）

玉ねぎ…1/2個〈縦薄切り〉

長ねぎ…1本〈長さを半分に切って、せん切り〉　

A〈混ぜる〉

・おろしにんにく…大さじ2

・オリゴ糖…大さじ6

・粉唐辛子（粗）、しょうゆ、コチュジャン…各大さじ3

・酒…大さじ2

・こしょう…少々

調味料がないときは…

●オリゴ糖→はちみつ大さじ6

※はちみつを使う場合は、1歳未満の乳児には食べさせないでください。

■作り方

1　フライパンに玉ねぎを敷き、豆もやしを山のようにのせて豚肉で覆う。周りに長ねぎをのせ、全体にAをかける。

玉ねぎ、豆もやしを豚肉で覆い、周りに長ねぎをのせ、全体にAをかける


2　水1/4カップを回しかけて強火にかけ、7〜8分加熱する。キッチンばさみでまん中を十字に切り、豆もやしを出す。豚肉を食べやすい大きさに切って混ぜ、肉に火が通るまで加熱する。

著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』