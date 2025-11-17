【韓国人オッパ セミのレシピ】圧巻のビジュアルにテンションアップ！ 「山盛り豆もやしプルコギ」
韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
■山盛り豆もやしプルコギ
圧巻のビジュアルにテンションアップ。食卓で作りながら食べよう！
辛さのレベル：辛い
■材料（2人分）
豚バラ薄切り肉…300g
豆もやし…1袋（約200g）
玉ねぎ…1/2個〈縦薄切り〉
長ねぎ…1本〈長さを半分に切って、せん切り〉
A〈混ぜる〉
・おろしにんにく…大さじ2
・オリゴ糖…大さじ6
・粉唐辛子（粗）、しょうゆ、コチュジャン…各大さじ3
・酒…大さじ2
・こしょう…少々
調味料がないときは…
●オリゴ糖→はちみつ大さじ6
※はちみつを使う場合は、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
■作り方
1 フライパンに玉ねぎを敷き、豆もやしを山のようにのせて豚肉で覆う。周りに長ねぎをのせ、全体にAをかける。
2 水1/4カップを回しかけて強火にかけ、7〜8分加熱する。キッチンばさみでまん中を十字に切り、豆もやしを出す。豚肉を食べやすい大きさに切って混ぜ、肉に火が通るまで加熱する。
