¥¨¥´¥¶¥ë¤«¤éÀ¥ÀîÎ°µ×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥·¥åー¥ºÈ¯Çä¡Ö¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡11·î17Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥·¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEGOZARU¡Ê¥¨¥´¥¶¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä½êÂ°¤ÎÀ¥ÀîÎ°µ×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥·¥åー¥º¡ÖRIKU 1¡Ê¥ê¥¯ ¥ï¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¥ÀîËÜ¿Í¤¬³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éEGOZARU¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ø¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¤Ë¥²ー¥à¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤ë¥·¥åー¥º¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×À¤ä·ÚÎÌÀ¡¢ÄÌµ¤À¡¢¥³ー¥È¤È¤ÎÀÜÃÏ´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¤Þ¤ÇÀ¥Àî¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ëÂè1ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥óÉôÊ¬¤Ë¤ÏRIKU¥é¥¤¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëRS¥í¥´¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Òー¥ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤äÇØÈÖ¹æ¡Ö5¡×¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¡£¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¸åÉô¤Ë¤â¡Ö5¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖS¡×¤È¡ÖR¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö85¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥¿ー¥ó¡£ ÆâÂ¦Éô¤Ë¤Ï¥â¥Ã¥Èー¤Ç¤¢¤ë¡ØPerform it, and one day you¡Çll become it.¡ÊÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«ËÜÊª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ë¡Ù¤ò¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤ËÀ¥Àî¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄÌµ¤À¤ÈÂÑµ×À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥½ー¥ëÁ°ÂÉô¤ÏÀÜÃÏ´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤Å¬ÅÙ¤ÊÈ¿È¯À¤ò¡¢ìûÉô¤Ï°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀß·×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë1ºîÌÜ¤Ï¡ÖProve PINK¡×¡¢¡ÖWhite x Prove PINK¡×¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢ÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê1Ëü8700±ß¡£º£·î21Æü¤«¤éEGOZARU¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢EGOZARU FUKUOKA¡¢¤½¤ÎÂ¾¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÀìÌçÅ¹¡¢°ìÉô¥¹¥Ýー¥ÄÎÌÈÎÅ¹¤ÇÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥·¥åー¥º¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¡¢¼ã¤¥¹¥¿ー¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¶³´¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥·¥åー¥º¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¦¡¦ ¤·¤«¤â¼«Ê¬¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¡¦¡¦¡Ù¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Î»ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤âÈ¿±Ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ø¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¤Ë¥²ー¥à¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤ë¥·¥åー¥º¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¼«Ê¬¤ÈÂ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤ë»ö¡¢¹¤¯ÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ï¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ØRIKU 1¡Ù¤Ï¤½¤ó¤Ê»î¹Ôºø¸í¤ä¿·¤·¤¤È¯¸«¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Á°¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤Ç¤âÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè1ºîÌÜ¤È¤·¤ÆËþÂ¤æ¤¯¥·¥åー¥º¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢¥×¥í¡¢¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÂô»³¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÍú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥åー¥º¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿EGOZARU¥¯¥ëー¤ÈÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¥Àî¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¤Ï2¿§Å¸³«