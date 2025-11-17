たっぷり野菜＆あさりの旨みがおいしい！「具だくさんクラムチャウダー」
クリームコーン缶で簡単アレンジ！低カロリーの「かぼちゃのチーズコーンスープ」
具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■たっぷり野菜の甘みとあさりのだしで奥深い味
具だくさんクラムチャウダー
［1人分 274kcal 塩分1人分2.0g］
◆材料(2人分)
あさり（砂抜き） 300g
白ワイン 1/4カップ
水 1カップ
ベーコン 1枚
玉ねぎ 小1/2個
にんじん 小1/2本
セロリ 1/2本
じゃがいも 1個
バター 大さじ1
小麦粉 大さじ1
ローリエ 1枚
牛乳 1カップ
塩、こしょう 各少々
パセリのみじん切り 少々
◆作り方
1 あさりは殻と殻をこすり合わせて洗い、水をきって鍋に入れる。ワインと水を加えてふたをし、強火にかける。煮立ったら弱めの中火で2〜3分蒸し煮にし、あさりの口があいたら、ボウルにざるを重ねて、汁ごとあける。粗熱がとれたらスプーンで身をはずし、蒸し汁はとっておく。
2 ベーコンは1cm幅に切る。玉ねぎ、にんじん、セロリは1cm角に切る。じゃがいもは2cm角に切って水（分量外）にさらす。
3 1の鍋をきれいにして、バターを入れて火にかける。バターが溶けたら、ベーコン、玉ねぎ、にんじん、セロリを入れて炒める。玉ねぎがしんなりしたら、じゃがいもの水をきって加えて炒める。じゃがいもの表面が少し透き通ったら小麦粉をふり入れて炒める。
4 粉っぽさがなくなったら、1のあさりの蒸し汁を加え、ローリエも加える。煮立ったらアクを取り、5分ほど煮る。牛乳を加え、再び煮立ってからさらに5分ほど煮る。1のあさりの身を加え、塩、こしょうで調味する。器に盛り、パセリをふる。好みでクラッカーを割り入れてもおいしい。
●あさりは水煮缶で代用してもよい。その場合、身と缶汁に分けて缶汁に水1カップを足し、蒸し汁の代わりにする。
★あさりは蒸し煮にして、蒸し汁と分ける。身はスプーンを使うとはずしやすい。
★あさりの蒸し汁で野菜を煮る。あさりのうまみと、野菜のうまみで、奥行きのある味わいになる。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』