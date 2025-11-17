具だくさんクラムチャウダー


太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■たっぷり野菜の甘みとあさりのだしで奥深い味

具だくさんクラムチャウダー

［1人分 274kcal 塩分1人分2.0g］

◆材料(2人分)

あさり（砂抜き）　300g

白ワイン　1/4カップ

水　1カップ

ベーコン　1枚

玉ねぎ　小1/2個

にんじん　小1/2本

セロリ　1/2本

じゃがいも　1個

バター　大さじ1

小麦粉　大さじ1

ローリエ　1枚

牛乳　1カップ

塩、こしょう　各少々

パセリのみじん切り　少々

◆作り方

1　あさりは殻と殻をこすり合わせて洗い、水をきって鍋に入れる。ワインと水を加えてふたをし、強火にかける。煮立ったら弱めの中火で2〜3分蒸し煮にし、あさりの口があいたら、ボウルにざるを重ねて、汁ごとあける。粗熱がとれたらスプーンで身をはずし、蒸し汁はとっておく。

2　ベーコンは1cm幅に切る。玉ねぎ、にんじん、セロリは1cm角に切る。じゃがいもは2cm角に切って水（分量外）にさらす。

3　1の鍋をきれいにして、バターを入れて火にかける。バターが溶けたら、ベーコン、玉ねぎ、にんじん、セロリを入れて炒める。玉ねぎがしんなりしたら、じゃがいもの水をきって加えて炒める。じゃがいもの表面が少し透き通ったら小麦粉をふり入れて炒める。

4　粉っぽさがなくなったら、1のあさりの蒸し汁を加え、ローリエも加える。煮立ったらアクを取り、5分ほど煮る。牛乳を加え、再び煮立ってからさらに5分ほど煮る。1のあさりの身を加え、塩、こしょうで調味する。器に盛り、パセリをふる。好みでクラッカーを割り入れてもおいしい。

●あさりは水煮缶で代用してもよい。その場合、身と缶汁に分けて缶汁に水1カップを足し、蒸し汁の代わりにする。

★あさりは蒸し煮にして、蒸し汁と分ける。身はスプーンを使うとはずしやすい。

★あさりの蒸し汁で野菜を煮る。あさりのうまみと、野菜のうまみで、奥行きのある味わいになる。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』