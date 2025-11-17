やさしい味わいの秘密はスープに溶け込んだ野菜の甘み！ 「もやしのタンメン」
【写真を見る】お安い食材でヘルシーな麺料理！「もやしの上海風焼きそば」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■野菜の甘みがスープに溶け出した、やさしい味わい
1人分：590kcal
塩分：3.7g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約200g）
豚バラ薄切り肉…70g
キャベツ…2枚
にんじん…1/4本
中華生麺（あれば縮れ細麺タイプ）…2玉
ラーメンスープ（市販品／塩味）…2袋（約100g）
塩
こしょう
サラダ油
■【作り方】
1 鍋にたっぷりの湯を沸かす。キャベツは小さめの一口大に切る。にんじんは5cm長さ、1cm幅の短冊切りにする。豚肉は5〜6cm幅に切り、塩、こしょう各少々をふる。
2 フライパンに油大1/2を中火で熱し、豚肉を炒める。肉の色が変わったらキャベツ、にんじん、もやしを加え、約2分炒める。
3 ラーメンスープ、袋の表示どおりの熱湯を加えて、さっと煮る。
4 1の鍋で麺を袋の表示どおりにゆで、湯をきって器に盛り、3をスープごと加える。
料理／市瀬悦子、撮影／鈴木泰介
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』