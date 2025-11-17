Photo: 塚田優

健康保険や身分証明など、暮らしに欠かせない存在となったマイナンバーカード。そんな重要なカードだからこそ、ただ財布に無造作に入れておくだけでは不安を感じることも。

今回は、「大事なマイナンバーカードだからこそ、しっかり守りたい」というニーズにマッチするマイナンバーカードケースをレビューします。

チタンが守る。美しいのに頼もしい、燕三条クオリティ

このカードケースは、新潟・燕三条の金属加工技術によって実現した極薄チタン製。金属の町として知られる燕三条には、0.1mm単位で仕上げる精密な加工技術が根づいています。

職人たちが手作業と機械加工を組み合わせることで、チタンの持つ「軽さ」「強度」「美しさ」を極限まで引き出すことに成功しました。

Photo: 塚田優

カードを見せないことで情報漏洩をスマートに防ぐ

実際に使ってみると、まず感じるのはその軽さと扱いやすさ。金属なので見た目からも重厚なイメージを受けますが、驚くほど軽量。さらに無駄のないフォルムは、高級感を演出します。

確認が必要な場面以外では個人情報を極力開示しないマイナンバー専用のデザイン。ケースの内側には専用シートを貼り込んだ二重構造が採用されています。チタンが直接カードに触れないので、表面の擦れやチップの劣化も心配する必要がないのは嬉しいポイントです。

Photo: 塚田優

ビジネスシーンでも使える洗練されたデザイン

ケースはしっかりとした強度がありながら、カードの出し入れもスムーズ。財布やバッグの中で見つけやすく、金属臭が少ないのでニオイがうつる心配もないでしょう。

名刺も数枚なら一緒に収納できます。ビジネスシーンでも名刺をサッと取り出すことで、相手にスマートな印象を与えられるかもしれません。通院などでマイナンバーカードを持ち歩く年配の方へのギフトにも良さそう。

便利な時代だからこそ、今は情報をどう守るかが問われるようになっています。チタンは、電波を遮断するので、非接触のスキミングも防ぐことができます。

極薄チタンが叶える上質な質感、手に馴染む軽さ、そして使うたびに感じる安心感。気になった方は、ぜひクラウドファンディングのプロジェクトページをチェックしてみてください。

【日本製】チタンが叶える、極薄・堅牢・美しいマイナンバーカードケース 燕三条 7,980円 machi-yaで見る

Photo: 塚田優

Source: machi-ya