¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö²óÍ·Æ°Àþ¡×¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤È¤Ï
¤³¤ì¤«¤é¼«Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ¤Î´Ö¼è¤ê¤Î¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¸½ºß¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö²óÍ·Æ°Àþ¡×¤Ç¤¹¡£²È»ö¤Ê¤É¤Î¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë²óÍ·Æ°Àþ¤Î³µÍ×¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È»öÆ°Àþ¡×¤«¤é¡ÖÀ¸³èÆ°Àþ¡×¤Ø¡ª²óÍ·Æ°Àþ¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³
²óÍ·Æ°Àþ¤È¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤ò¤°¤ë¤Ã¤È²ó¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Æ°Àþ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ûÀ¸³è¤ä²È»ö¤Î¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¤¬¾å¤¬¤ë
½¾Íè·¿¤Î´Ö¼è¤ê¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¤Ï²È»ö¡¢À¸³è¤ÏÀ¸³è¤ÈÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÁ´ÂÎ¤ò²óÍ·Æ°Àþ¤Î´Ö¼è¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤ä²È»ö¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀöÌÌÃ¦°á½ê¤È¥Ù¥é¥ó¥À¤¬²óÍ·Æ°Àþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢ÀöÂõ¤·¤Æ¤¹¤°ÀöÂõÊª¤ò´³¤»¤Þ¤¹¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»Å»ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÈÀöÌÌÃ¦°á½ê¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë²È»ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎµÕ¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û²ÈÂ²´Ö¤Î¡È½ÂÂÚ¡É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
1¤Ä¤Î¾ì½ê¤ËÊ£¿ô¤Î½ÐÆþ¸ý¤¬¤¢¤ë¤È¡¢½ÐÆþ¤ê¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ï²¼¤Ç²ÈÂ²Æ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Ë½ÂÂÚ¤·¤¬¤Á¤Ê¸¼´Ø¤â¡¢²óÍ·Æ°Àþ¤¬¤¢¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ûÉô²°¤¬¹¤¯¸«¤¨¤ë
²óÍ·Æ°Àþ¤òÆ³Æþ¤·¤¿½»Âð¤Ï¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÊÉ¤¬¾¯¤Ê¤¤´Ö¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ´ÖÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Áý¤¹¤È¡¢»ëÀþ¤¬±ó¤¯¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤ò¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¡£
Ï²¼¤ò¤Ê¤¯¤·¤ÆÉô²°Æ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¡¢³ÆÉô²°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²óÍ·Æ°Àþ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã
²óÍ·Æ°Àþ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿»öÎã
A¤µ¤ó¤Î¤ªÂð¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ²óÍ·Æ°Àþ¤òÀßÄê¡£¸¼´Ø¡¦ÀöÌÌ½ê¡¦¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢¸¼´Ø¤«¤éÀöÌÌ½ê¤äÀöÂõµ¡¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¹¤°²£¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ÎÁÍý¡¦ÇÛÁ·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¤â¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÎÁÍý¤ÈÀöÂõ¤òÆ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤À¸³è¤¬Á÷¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»öÎã
B¤µ¤ó¤Î¤ªÂð¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥·¥ó¥¯¡¢¸¼´Ø¤Ê¤É¤Ø¤Î±ýÉü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Æ°Àþ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¢Âð»þ¤ä½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÄÌ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²óÍ·Æ°Àþ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÍèµÒ¤¬¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£µÕ¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÍèµÒ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¡£
¡ûÃ¦°á½ê¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿»öÎã
Ã¦°á½ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ²óÍ·Æ°Àþ¤òÀß·×¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤äÊª´³¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢°áÉþ´ØÏ¢¤Î¾ì½ê¤ò¹Ô¤Íè¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¤ò²ó¤¹¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¡¢ÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀöÂõ¤ÎÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²óÍ·Æ°Àþ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
²óÍ·Æ°Àþ¤Ë¤Ï¸þ¤¡¦ÉÔ¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²óÍ·Æ°Àþ¤¢¤ê¤¤Ç²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£¿ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ûÀ¸³è¤ä²È»ö¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë
²ÈÂ²¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¾ì½ê¤Ë²óÍ·Æ°Àþ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤³¤½¡¢ÍøÊØÀ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Ë²óÍ·Æ°Àþ¤¬¤¢¤ë¤ÈË¾¤Þ¤·¤¤¤«¤Ï²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÍèµÒ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤²ÈÄí¤Ê¤é¡¢³Æ¼«¤Î¸Ä¼¼¤«¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÄÌ¤é¤ºÀöÌÌÃ¦°á½ê¤ä¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤ë´Ö¼è¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹©É×¤¹¤ë
²óÍ·Æ°Àþ¤Î¼åÅÀ¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£³Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¹Ô¤Íè¤·¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤Î¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½ü³°¤¹¤ëÊý¸þÀ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊª¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡û¶õÄ´¸úÎ¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
²óÍ·Æ°Àþ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È³«ÊüÅª¤Ê´Ö¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÎäË¼¤äÃÈË¼¤Î¸úÎ¨¤¬°¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£°ìÊý¤Ç¾å¼ê¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶õÄ´¤Î¸ú¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤«¡¢ÀìÌç²È¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
