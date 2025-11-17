ILLIT・IROHA、2000年代の楽曲をリバイバルカバー！オリジナルアレンジのダンスにも挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITのIROHAが、マキアージュの限定メイクアップコレクション「Bloom Collection」のプロモーションに起用。プロモーションムービー「MAQuillAGE Records『Bloomin’! IROHA of ILLIT ver.』 Original by Tommy february6」が、マキアージュ公式SNSにて配信されている。

■“いつもとちょっと違う”雰囲気のIROHAは必見

今回IROHAは、マキアージュの前身ブランドである、メイクアップブランド「ピエヌ」のCM楽曲としても使用された、Tommy february6（トミーフェブラリー）の2000年代の楽曲「Bloomin’!（ブルーミン！）」をリバイバルカバーした他、オリジナルアレンジのダンスにも挑戦。楽曲のアレンジをPAS TASTAが手掛け、原曲の80’sテイストなサウンドやポップかつシュールな世界観を令和版にオマージュした夢の世界の中で、思わず真似したくなる魅力的なダンスと歌唱力を披露している。

愛らしい衣装と、Bloom Collectionでメイクした“いつもとちょっと違う”雰囲気のIROHAは必見。また、マイクの握り方やテニスボール、クッキーなど、原曲の「Bloomin’!」のMVをオマージュしたシーンにも注目だ。

本プロモーションムービーは、マキアージュ公式SNSで公開中。Bloom Collection現品やIROHAオフショット写真ポストカードが当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

■関連リンク

マキアージュ公式X

https://x.com/maquillage_jp

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/

■【画像】プロモーションムービーカット