King＆Princeが11月15・16日の2日間、千葉・ZOZOマリンスタジアムにて、King＆Princeの音楽と花火がシンクロするダイナミックエンターテインメント『King＆Princeとうちあげ花火2025』を開催。

【画像】花火を堪能する“浴衣姿”の永瀬廉と髙橋海人（全5枚）

デビューシングル「シンデレラガール」から、2025年8月リリースの17thシングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」まで、歴代の代表曲を夜空の花火とともに披露し、会場を大いに沸かせた。

■ラムネを飲む仕草をする永瀬廉＆満面の笑みでラムネ瓶を高く掲げる高橋海人

King＆Princeの公式Xでは、永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）のオフショットが公開された。

夜空いっぱいに咲く花火を背景に、浴衣姿の永瀬と高橋が自撮りしている様子を少し離れた場所から捉えており、永瀬はスマホを手にラムネを飲む仕草を見せ、高橋は満面の笑みでラムネ瓶を高く掲げている。

仲の良さと会場の多幸感がそのまま切り取られた1枚に、ファンからは「素敵すぎる」「幸せなひとときをありがとう」「一生忘れない」「最高」「なんて尊い写真なの」「浴衣似合ってる」「自撮りしてる姿が愛おしい」など、喜びの声が殺到している。

■花火を堪能する永瀬廉＆高橋海人