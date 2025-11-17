シャープは11月11日に、独自の速乾方式とスリムなデザインのプラズマクラスタードレープフロードライヤー「IB-WX902」の限定色となる「トワイライトグリーン」モデルを、プラズマクラスター25周年に合わせて発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は4万4000円。



●髪を立体的に押し分けて、速乾性を高める独自技術を搭載



「IB-WX902」は、髪を立体的に押し分けて速乾性を高める独自のテクノロジー「ドレープフロー X4」や美髪に効果的なプラズマクラスターを搭載し、「髪の根元まで風が届いて速く乾く」「さらりとした仕上がりになる」といった使用感を実現するとともに、スリムでシンプルなデザインを採用している。



今回、発売されたトワイライトグリーンモデルは、2025年冬の限定色として「もみの木の葉」を思わせるグレイッシュで深みのある色合いに、黄昏時の静寂と輝きを重ねて表現した。