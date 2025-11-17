17日13時現在の日経平均株価は前週末比162.93円（-0.32％）安の5万213.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は507、値下がりは1053、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は235.85円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が32.26円、ダイキン <6367>が25.74円、良品計画 <7453>が19.89円、日東電 <6988>が12.87円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を130.36円押し上げている。次いで東エレク <8035>が97.27円、アドテスト <6857>が65.51円、中外薬 <4519>が39.11円、イビデン <4062>が25.24円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、保険、水産・農林と続く。値下がり上位には空運、証券・商品、小売が並んでいる。



※13時0分3秒時点



株探ニュース

