ソン・ジュンギ、約14年ぶりの日本ファンミーティングでハートポーズ連発 ゲスト登場でかわいい“マンネ”の一面や感極まる場面も
『太陽の末裔 Love Under The Sun』『ヴィンチェンツォ』『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』『マイ・ユース（MyYouth）』など出演作が日本でもヒットしている俳優のソン・ジュンギが、約14年ぶりとなる単独来日ファンミーティング『2025 SONG JOONG KI FANMEETING [Stay Happy] in JAPAN』を12日に東京、14日に大阪で開催。日本のファンたちと再会した。
オープニング映像が開けるとステージ中央からスーツに身を包んだソン・ジュンギが登場。「Confession（JapaneseVersion）」を披露した。ソン・ジュンギもカメオ出演し話題となったドラマ『匿名の恋人たち』の主題歌として知られるこの曲は、韓国の名曲『告白』の日本語カバーで、久しぶりに会う日本のファンへの想いを込め選曲された。少し緊張した様子ながらも一生懸命日本語で歌う姿に集まったファンたちからは早速大歓声があがった。
日本でのファンミーティングは約14年ぶり。東京公演では前回2011年のイベントを思い出しながらエピソードを語ると、客席に当時のイベントグッズを持ったファンを見つけ、感極まる場面も。また、大阪では「ただいま」と日本語であいさつし、大阪に着いてからのビハインドエピソードも明かすなど、冒頭から会場を盛り上げた。
イベントタイトルにちなみ日常の「幸せ」を共有するコーナーでは、出題されたお題についてタブレットに直筆で回答。試行錯誤しながらひらがなで記入し、時には客席へ助けを求めたり話を聞いてコミュニケーションをとるなど、日本のファンに寄り添おうとするソン・ジュンギの誠実な性格が現れ会場は和やかな笑いに包まれた。
続くコーナーでは事前に募集していたファンからの願い事を叶えることに。『ヴィンチェンツォ』や『トキメキ☆成均館スキャンダル』などドラマのセリフを再現したり、さらにハートポーズを連発してほしい、すてきな声のモーニングコールで起きたいという願いでは、急遽撮影・録音が許可されファンにはうれしい時間となった。
ここでイベントをさらに盛り上げるためにゲストの登場。TUBEの「シーズン・イン・ザ・サン」を歌いながら順に登場したのは、ヤン・ギョンウォン、オ・ウィシク、イム・チョルスの3人。韓国ドラマファンにはお馴染みの名脇役たちの登場に会場は大盛り上がり。抜群の歌唱力とコミカルなキャラクターで存在感を見せつけた。
さらに『ヴィンチェンツォ』のOST「I’m Always by Your Side」ではカジュアルな衣装に着替えソン・ジュンギが客席後方からサプライズ登場。客席を周遊しながらステージに戻り、4人で歌いあげた。
同じ事務所の同僚でもある4人は普段から親交が深く、ステージ上でも弾丸トークで仲の良さを証明。限られたトーク時間を惜しみながら爆笑の渦を巻き起こし、普段クールで寡黙な役柄が多いソン・ジュンギのかわいい“マンネ（末っ子）”の一面も垣間見られ楽しいひと時となった。
イベント後半では過去に出演した作品に関するキャラクタートークを進行。数多くの作品に出演してきたソン・ジュンギが、各キャラクターの性格に触れたり、さらに今後演じてみたい役なども語り貴重な時間となった。特に今後演じてみたい役には、映画『F1 ザ・ムービー』への愛情を語りながらF1レーサー役への関心を示し、実際にレーシングジャケットと透明ゴーグルを装着してみせるなど、会場の熱気と今後の俳優活動への注目度を一気に急上昇させた。
終盤ではきょうの日を思い出として残すために客席をバックに記念撮影を実施。最後の挨拶では「次はあまり間を空けずにお会いできる機会を作ります」とまたの再会を約束し、いつも応援してくれるファンたちへ改めて感謝の気持ちを伝えた。そしてそんな想いが込められているというクァク・ジノンの「自慢（Boast）」を優しく歌い上げ幕を閉じた。
終演後には来場者全員を対象にお見送り会も実施。一人ひとり目を見ながら見送り、最後までファンへのやさしい想いが溢れる温かいイベントとなった。
