¡ÚÌÀÆü18Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÂè37ÏÃ¡¡¥Ó¥¢Ãµ¤·¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥È¥¡¢»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡ÄÊÁËÜ»þÀ¸¤¬ÅÐ¾ì
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤¬18Æü¡¢Âè37ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¥¯¥Ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬Åª³°¤ì¤ÊÅú¤¨¤Ð¤«¤ê¡£¥¯¥Ó¤À¡Á¤ÈÃ²¤¯¥È¥¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¶µ¤¨¤ë¡£Å¹¼ç¤Î»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½±¤¦¡£
¡¡¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò郄ÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃË½÷É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£