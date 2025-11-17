聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第２日の１６日、競技が本格的に始まり、柔道女子５２キロ級の岸野文音（紀陽ビジネスサービス）が今大会の日本勢第１号となる銅メダルに輝いた。

男子７３キロ級の蒲生和麻（ＪＲ東日本）も銅を獲得した。

柔道は男女各３階級が行われ、男子７３キロ級の蒲生と女子５２キロ級の岸野がいずれも銅メダルを獲得した。昨年の世界ろう者選手権覇者で、男子６６キロ級の佐藤正樹（ケイアイスター不動産）は３位決定戦で敗れた。

「産んでくれた親に感謝」

３位決定戦を制した蒲生は派手な喜びを見せず、静かに勝利をかみしめた。「メダルがとれたのは誰のおかげかな、とふと思った。産んでくれた親に感謝したい」。耳が聞こえにくい自分を育ててくれた親への思いが真っ先に胸にあふれた。

雪辱の舞台でもあった。２０２２年のカシアスドスル（ブラジル）大会。本番３週間前の練習で、膝の靱帯（じんたい）を部分断裂。テーピングで固めて臨んだものの３位決定戦で競り負けた。３１歳で迎えた今回も３位決定戦に回ったが、「イメージトレーニングをして集中力を切らさなかった」。トルコの選手に積極的に技を仕掛け、背負い投げで技ありを奪うとそのまま抑え込んで合わせ技一本。２度目の出場で悲願のメダルをつかんだ。

福島県出身。生まれつきの難聴で母親に勧められ、１０歳で柔道を始めた。筑波技術大進学後、柔道は趣味程度になったが、社会人になり、「親に何か恩返しができないものか。柔道で喜ばせてあげたい」と再び本格的に取り組むようになった。金メダルを目標に掲げていたが、「悔しいという思いは全くなく、むしろすっきりした気持ち。応援を力に変えてメダルをとれた」と喜びに浸った。（荒井秀一）

佐藤正樹、雪辱果たせず

金メダルを期待された佐藤だったが、３位決定戦でも得意の背負い投げを返されて技ありを奪われた。前回大会でも３位決定戦で敗れ、今回はリベンジの気持ちが強かっただけに「正直言えば悔しい」と肩を落とした。それでも、「自分の得意技は出したし、それを返されたのは現実なのでやむを得ない。これが『佐藤』の実力なんだということですね」と潔かった。