「立て直そうとしたけど…」タイヤパンクで制御不能に…ミニバスが暴走し柵に激突横転 運転手の努力むなしく事故に トルコ
トルコで走行中の車が制御不能になり、柵へ激突し横転する瞬間がカメラにとらえられた。
運転していた男性によると、車の異常な挙動に気づき、立て直そうとしたが失敗して事故になったという。
走行中にタイヤがパンクし、制御不能になったとみられている。
男性は救急搬送されたが軽傷で済んだという。
車が横転する衝撃の瞬間
トルコで撮影されたのは、暴走事故の瞬間だった。
画面奥から走ってきた白いミニバスが突然ふらついたかと思うと、コントロールを失い、勢いそのままに柵へ激突した。
さらに砂ぼこりを上げながら、横転してしまう。
ミニバスを運転していた男性は、「車が右側にそれて横転したんです。右にそれた時に、車を立て直そうとしたけどできませんでした」と、当時の状況を説明している。
男性は事故のあと、救急車で病院に搬送されたが、幸い手に軽いけがをする程度で済んでいた。
原因は突発的な“タイヤのパンク”
事故は、なぜ起きてしまったのか。
男性は事故直前の車の異変について話していた。
男性によると、「車が右にそれていって、タイヤがパンクしました」という。
地元メディアによると、男性が車を走らせていると突然タイヤがパンクし、車を制御できなくなり横転してしまったという。
