「立て直そうとしたけど…」タイヤパンクで制御不能に…ミニバスが暴走し柵に激突横転　運転手の努力むなしく事故に　トルコ

トルコで走行中の車が制御不能になり、柵へ激突し横転する瞬間がカメラにとらえられた。

運転していた男性によると、車の異常な挙動に気づき、立て直そうとしたが失敗して事故になったという。

走行中にタイヤがパンクし、制御不能になったとみられている。

男性は救急搬送されたが軽傷で済んだという。

車が横転する衝撃の瞬間

トルコで撮影されたのは、暴走事故の瞬間だった。

画面奥から走ってきた白いミニバスが突然ふらついたかと思うと、コントロールを失い、勢いそのままに柵へ激突した。

さらに砂ぼこりを上げながら、横転してしまう。

ミニバスを運転していた男性は、「車が右側にそれて横転したんです。右にそれた時に、車を立て直そうとしたけどできませんでした」と、当時の状況を説明している。

男性は事故のあと、救急車で病院に搬送されたが、幸い手に軽いけがをする程度で済んでいた。

原因は突発的な“タイヤのパンク”

事故は、なぜ起きてしまったのか。

男性は事故直前の車の異変について話していた。

男性によると、「車が右にそれていって、タイヤがパンクしました」という。

地元メディアによると、男性が車を走らせていると突然タイヤがパンクし、車を制御できなくなり横転してしまったという。

（「イット！」 11月14日放送より）