【AMERICAN HOLIC】40代ママ店員さんの「最旬ジーンズコーデ」が参考になる！

世界的トレンドとしてまだまだ人気を集めているデニムアイテム。合わせやすいからと、ついいつも似たようなコーデになりがち……。そんな大人女性は、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のおしゃれ店員さんの着こなしを真似してみて。今回は、40代ママスタッフ@mi_ku_902.ahさんによる最旬ジーンズコーデを解説。トレンド感も大人っぽさも備わったスタイリングで、周りと差をつけて。

シャギーカーデを羽織って秋冬ムードにシフト

【AMERICAN HOLIC】「フレアデニム」\2,393（税込・セール価格）

裾にかけて華やかに広がるフレアシルエットのジーンズ。合わせるアイテムを選びにくいからこそ、印象的なデザインのトップスに挑戦するのもアリ！ シャレ見えを狙うなら、上品な箔プリントのTシャツやボリューム感のあるカーディガンで華やかさをプラスしてみて。足元は黒のシューズで引き締めるのも、大人っぽく見せるポイント。

ゆったりカーディガンと合わせてこなれ見え

【AMERICAN HOLIC】「カーブデニム」\2,693（税込・セール価格）

裾にかけて緩やかにカーブするシルエットが今っぽさを添えるジーンズ。大人っぽく仕上げるなら、@mi_ku_902.ahさんのようにニュアンスカラーのカーディガンを合わせて。あえてゆるっと着こなしてインナーを見せることで、抜け感たっぷりな女性らしいコーデに。タックインでメリハリをつけるのも垢抜けのコツ。足元はポインテッドトゥのパンプスで、すっきり見せると◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mi_ku_902.ah様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M