TBS近藤夏子アナ、具だくさんの豪華鍋ショットに「自宅？」「料亭かと」驚きの声続々
【モデルプレス＝2025/11/17】TBSアナウンサーの近藤夏子が16日、自身のInstagramを更新。具材がたっぷりの鍋の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳TBSアナ「料亭かと」話題の豪華鍋ショット
近藤は「お鍋の季節」「母が持っているお鍋可愛い 真似しようかな」とコメントし、鍋料理の写真を公開。「実家で使っている家電や調理器具 使い慣れているので結婚してから同じものを揃えがち」と明かしている。写真には、肉や魚介、豆腐、野菜などがたっぷりと入った具だくさんの鍋が写っている。
この投稿に、ファンからは「自宅？実家のご飯？どちらにせよ凄い」「料亭かと思った」「本格的で美味しそう」「鍋が豪華」「彩り綺麗」「スタミナつきそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤夏子、豪華な鍋料理を公開
◆近藤夏子アナの投稿に反響
