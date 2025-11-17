吉田沙保里さんがインスタグラムで報告

K-1で3階級制覇を達成している格闘家の武尊が16日、格闘技イベント「ONE 173」（東京・有明アリーナ）第12試合でデニス・ピューリック（40＝カナダ）に2回KO勝ちを収めた。8か月ぶりとなる再起戦。会場には人気女優の姿もあった。

豪華な顔ぶれだった。

元女子レスリング日本代表の吉田沙保里さんがインスタグラムを更新。武尊との記念ショットには吉田さんの他、女子バレーボール元日本代表の狩野舞子さん、元力士の豊ノ島さん、元バドミントン日本代表の潮田玲子さんらの姿があった。

投稿の2枚目に写っていたのは、女優の土屋太鳳さんと姉でタレントの炎伽（ほのか）さん。吉田さんは「ほのちゃん＆たおちゃんとも久々に会えて嬉しかったー」と記し、再会を喜んでいた。

この報告に、コメント欄には「あ、太鳳ちゃんだ」「すげー面子」「土屋姉妹可愛い」「ええグループやなー」などと書き込まれ、会場に集結した有名人の姿に反響が広がっていた。

武尊は試合後、ケージの中で「次の試合で引退します」と電撃表明。「ロッタン選手が受けてくれるなら、最後の試合ロッタン選手と思いっきり戦いたい」と今年3月に1回KO負けしたリベンジを誓った。



