庄司智春、妻・藤本美貴から届いた“破壊力抜群”の自撮りを披露 尊すぎるLINEに「最高の夫婦だね」
お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が16日にインスタグラムを更新。タレントで妻の藤本美貴から届いた自撮りを公開すると、ファンから「最高の夫婦だね」「ラブラブか！」などの声が相次いでいる。
【別カット】LINEで自撮りを送り合うラブラブぶりを披露（2枚）
庄司が投稿したのはLINEで藤本から送られてきた彼女の自撮りと彼女へ送った自撮り。写真には絵青でカメラを見つめる藤本の姿と、凛々しい表情でカメラを見つめる庄司の姿が収められている。
投稿の中で庄司は「未だに写真送りあってるのも結婚17年目で我ながら凄いと思うけど」とつづり「私は貰うのは嬉しいけどミキティは流石に嬉しくないと思うwただのおじさんだからw」とコメント。これに藤本が「え？嬉しいよ？！」と反応すると、庄司も「ここで答えなくて良いよ！」と返している。
夫婦の仲睦まじいやりとりが詰まった投稿に、ファンからは「最高の夫婦だね」「コメント欄でもラブラブか！」「2人とも可愛い」といった反響が寄せられている。
■庄司智春（しょうじともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚。2012年3月に第1子男児が誕生すると2015年に第2子女児、2020年に第3子女児が誕生している。
引用：「庄司智春」インスタグラム（@tomoharushoji）
