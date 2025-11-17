待ち望んだ晴れの舞台に立った。

兄が弟の仇討ち？横綱豊昇龍が立ち合い変化で黒星の「自業自得」

16日に行われた、大相撲の新序出世披露。前相撲でデビューした新弟子たちが翌場所、正式に序ノ口として番付に乗る前に顔と名前を披露する儀式だ。

今場所の新序出世披露で、最も注目されているのが、「最強の新弟子」の呼び声も高い旭富士（23）。まだデビュー前ながら、師匠・伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）のそのまた師匠、横綱旭富士（現宮城野親方）のしこ名を継承。初代旭富士の化粧まわしを借り受け、披露に臨んだ。

師匠や父、あるいは往年の力士のしこ名を名乗る例はある。しかし、新弟子が横綱のしこ名を継ぐのは異例も異例。近年では16代横綱小錦八十吉を継いだ元大関の小錦（現タレント）くらいだろう。

「とはいえ、元大関の小錦以前にも小錦を名乗った力士はいる。元々高砂部屋伝統のしこ名ですからね。確かに『黒船』と呼ばれたハワイ出身の小錦は入門当初から期待されていたが、彼だけが特別だったわけではないのです。そこに行くと、初代から数えて2人目の旭富士は特別。相撲留学で入学したのが小田原市の新興相撲強豪高、旭丘高校なので、そっちの旭から取ったという理由もあるようですが……」（角界OB）

モンゴル出身で旭丘高校に相撲留学。2021年に伊勢ケ浜部屋の研修生となるも、相撲部屋の外国人力士は「1部屋1人」制度。伊勢ケ浜部屋には横綱照ノ富士がいたため、正式な入門が先送りとなり、4年半もひたすら稽古のみに邁進した。

「現時点でも三役相当の実力がある。稽古場では部屋の先輩、熱海富士や伯桜鵬を圧倒。もはや、彼らでは手がつけられないくらい強い。取り口はまわしを取り、頭をつけた前傾姿勢で前に出るというもの。前に出る圧力、まわしをひきつける力に優れており、この形になったらまず負けない。おそらく、関取までは無敗で行けるのではないか。ただ、これは運もあるが……」（若手親方）

序ノ口、序二段、三段目は全勝優勝なら、無条件で上の地位に昇進できる。ただし、三段目で全勝しても、幕下上位陣が奮闘して15枚目以内に空きがない場合は、16枚目以下になるケースが往々にしてある。幕下は16枚目以下の場合、全勝しても翌場所は幕下筆頭止まりになり、この場合は1場所通過とはいかない。

過去、デビューからの連勝記録は元小結・常幸龍の「27」。あと1勝すれば幕下全勝優勝となる一番でつまずき、最短出世を逃した。それでも付出を除けば、初土俵から所要6場所目の十両昇進は史上1位タイの最速記録だ。

もし、旭富士が28連勝し、所要5場所で十両昇進を果たせば歴代最速。それだけのことをやってのけても不思議ではない……というのが、多くの親方衆の見解だ。

◇ ◇ ◇

大相撲と言えば、31歳の遅咲きで横綱になった元横綱・三重ノ海剛司さんは今、何をしているのか。日刊ゲンダイが直撃すると、4階建ての立派な邸宅で現在の暮らしぶりについて語ってくれた。

●関連記事【もっと読む】…は、相撲ファンこそ要チェックだ。