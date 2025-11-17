東京都板橋区に暮らす篠原保夫さん（53）は、電子機器メーカーで管理職を務める傍ら、高齢の母（82）の介護に追われている。軽い脳梗塞と認知症の症状が出始めた母の生活を支援サービスや妻、大学生の息子と共に支える日々。急な体調変化や夜間の徘徊、幻覚など介護の負担は増す一方で、仕事と家庭の板挟みに直面する50代の現実とは？

増田明利氏によるルポルタージュ『今日、50歳になった―悩み多き13人の中年たち、人生について本音を語る』（彩図社）から一部を抜粋してお届け。なお、登場人物のプライバシー保護のため、氏名は仮名としている。（全2回の1回目／続きを読む）



認知症になってしまった82歳の母親

予定外の訪問診療を頼んだため、篠原さんが出社できたのは午後勤務開始の直前。

当日申請だったが半日休暇を認められたので欠勤扱いは避けられた。これだけは助かった。

篠原さんは電子機器メーカー勤務で、経理部の管理職。この日の訪問診療というのは、同居している高齢のお母さんが夜半から熱を出したため、2週間ごとに来てくれている在宅診療の先生に、急遽予定外の往診をお願いしたからだ。

「朝8時ちょうどに電話してお願いしたのですが、来てもらえたのは10時半だった」

診察してもらったところインフルエンザではなく単なる感冒。熱が出たが大事ないということだった。

「その場でいつもの調剤薬局にスマホで処方箋を送ってもらったけど、薬を届けられるのは正午過ぎということでした」

これでは休まなければならないので、たまに利用している生活支援サービス会社に頼んでヘルパーさんに来てもらい、薬の受け取りと料金の支払い、昼食後の服用だけ面倒見てもらうことにし、やっと出勤してきたという次第。

「生活支援サービス会社は介護保険外なんです。料金は1時間3000円必要。今日は来てもらってから帰るまで1時間半ぐらいかかるでしょうから、明後日頃に4500円払ってくれと請求書が来る」

困っているから利用しているが、安くはないと思う。それでも利用しなければならないのが痛いところだ。

急に熱を出したお母さんは82歳。約3年前に軽い脳梗塞を発症。命に別状はなかったが左半身の動作が悪くなり、物忘れも多くなった。

機能回復のリハビリをやったがほとんど効果がなく、自分の足で歩いて移動するのは困難で、室内でも歩行補助器が必要。1年前頃から軽い認知症の症状も表れてきた。

「家族の顔が認識できない」

「まだらボケというか、時々だけど記憶が抜けちゃうんです。自分の名前や住所が分からなくなったり、生年月日や年齢があやふやになったりすることがあるんです」

理解力も衰え、気になっていることを何度も繰り返し問うてくる。

「この3か月ほどで認知症が進んだ感じです。わたしを含めて家族の顔が認識できないことがある」

人物誤認の症状は顕著で、息子の篠原さんを自分の弟と間違えたり、孫たちをヘルパーさん、看護師さんと呼んだりすることがある。

「自宅にいるのに家に帰りたいとわけの分からないことを口走ったりすることもあります」

特に困るのが夜中の不穏行動。真夜中に突然大声をあげて騒ぐことがある。

「落ち着かせてどうしたのか尋ねたら、知らない男がいるって……。幻覚とか妄想みたいなものなんでしょうね」

「母親は病気なんだ」

この他にも、食事をしたことを忘れて再三食べ物を要求してきたり、既に亡くなっている親やお兄さんが来ると言ったり、というようなこともあるそうだ。

「わたしも母親は病気なんだということは理解している。だけどねえ」

現在の医学では認知症を治すことは不可能で、進行を遅らせるのが精一杯。それでも徐々に悪くなっていく。しかし、それに付き合わされる家族の負担は大きい。

注意しても教えても元の状態に回復することはないのだから余計に辛い。

介護保険の区分は要介護3。独り暮らしが不可能で、食事やトイレは第三者の介助が必要なレベルだ。

「今のところ食事は自分でできている。ただ飲み込むのが上手くできないこともあって、よくむせたりつかえたりしています。トイレも歩行器でヨタヨタ歩きながら行っている。手伝おうとすると凄く嫌がるんです。だから転ばないよう見ているけど」

体力も筋力も落ちていくわけだから1、2年で介助が必要になると覚悟している。

お母さんの現在の生活状況はどうかというと、月・水・金の週3日はデイサービス施設に通っている。

「迎えの車が来るのが朝8時半前後。夕方4時まで施設で過ごし、帰ってくるのは5時近くになってから。嫌がらずに通所しているけど、親しい人はいないみたいですね。施設長さんは他の同年齢の人と比べて特に悪いという感じはしないと言ってくれるけど」

お昼ご飯と3時のおやつは提供してもらえるし、入浴サービスもある。家で浴槽に入るのは危険なためシャワーや掛け湯で我慢してもらっているが、施設ではリフトを使って湯船に入れるから気に入っているらしい。

「妻は歯科衛生士でして。ひとつ先の駅にある歯科クリニックでパート勤めをしています。勤務日は母がデイサービスに通っている月・水・金の週3日。母を送り出したあと出勤し、6時間勤務し夕方4時半頃に戻って母の帰りを待つというサイクルでやってくれている」

奥さんも急に休むのは難しく、今日のように突発的なことがあるときは篠原さんが対処しているわけだ。

「息子はおばあちゃん子なので世話することを嫌がらない。美容院や整形外科のクリニックに行くときは車椅子を押して連れて行ってくれるので助かっている」

どうも雲行きが怪しくなってきた…

現在の支援状態はというと、土日、祝日は篠原さんと息子で手分けして介助している。奥さんはパートが休みの火曜日・木曜日に諸々のことをやってくれているのでゆっくり休んでもらいたいから。

「気晴らしに買い物に行ったり友だちとランチしたりしているみたいです。それぐらいの息抜きは必要ですからね」

これまでは家族3人で日時を調整してなんとか面倒を見てこられたが、どうも雲行きが怪しくなってきた。

（増田 明利／Webオリジナル（外部転載））