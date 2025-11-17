お部屋探しのエイブルは、2025年11月22日（土）から12月22日(月)までの期間、「#エイブルと推し活キャンペーン」を開催します。

対象のSNS投稿に「リポストといいね」をし、エイブル対象店舗に来店すると、先着200名限定でディズニー『ズートピア』デザインのうちわケースがもらえるキャンペーンです。

エイブル「#エイブルと推し活キャンペーン」

開催期間：2025年11月22日（土）から12月22日(月)

対象店舗：エイブル渋谷店、エイブル飯田橋店

プレゼント：ディズニー『ズートピア』デザインのうちわケース（先着200名）

特設サイトURL：https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/oshikatsu-with-able_2025

エイブルは、2024年に実施した同キャンペーンが配布開始からわずか3日で終了するなど大きな反響を呼んだため、2025年も開催を決定！

今回も、推し活系のイベントが多く開催される会場や施設の近隣に店舗を構える「エイブル渋谷店」と「エイブル飯田橋店」の2店舗が対象です。

プレゼントグッズ

プレゼントされるのは、ディズニー映画『ズートピア』に登場する“ジュディ”と“ニック”デザインのオリジナルうちわケース。

うちわケースは、イベントで写真を撮ったり、ケースにあるフックを使ってお部屋にそのまま飾ったりして活用できます。

プレゼントの受取り方法

うちわケースは、エイブル対象店舗に来店したお客様、先着200名にプレゼント。

受取り方法は以下の通りです。

エイブル公式X（@able826）またはInstagram（able826_official）から投稿されたキャンペーンポストをチェック。対象ポストに「リポスト（X）」または「いいね（Instagram）」をし、その投稿画面をエイブル渋谷店または飯田橋店のスタッフにご提示。スタッフに“ジュディ”デザインか“ニック”デザインか希望のデザインを伝え、うちわケースを受け取り。

うちわケースを受け取った方は、ぜひ「#エイブルと推し活」のハッシュタグをつけてSNSに投稿してください。

映画『ズートピア２』の公開とあわせて楽しみたいキャンペーン、

エイブルオリジナルデザインのうちわケースで「#エイブルと推し活」をぜひ楽しんでくださいね！

※オリジナルうちわケースは無くなり次第配布終了となります。

※うちわケースのお渡しはおひとり様ひとつのみとなります。

