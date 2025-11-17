77歳・柏木由紀子、ZARA＆IKEAを使った“お家スタイル” を紹介「コーディネートも素敵です」「美味しそう」
俳優の柏木由紀子（77）が17日、自身のインスタグラムを更新。ZARAのニットをスタイリッシュにコーディネートした、“お家スタイル”を披露した。
【動画】「ニット素敵ですね」ZARA＆IKEAをスタイリッシュに使いこなす柏木由紀子
柏木は「ZARAニットコーデの日は肉巻きプレート えのきやチーズ、アスパラを巻いてケチャップとソースで味付けました。プレートはIKEA、パンツは@deuxiemeclasse」と、自宅で過ごすリラックスした装いと手料理を紹介している。
程よくゆとりのあるシルエットと高めのネックラインが特徴的な、柔らかなオフホワイトニットに、落ち着いたトーンのパンツを合わせて、ファストファッションを使った上品さとリラックス感を両立したスタイルとなっていた。
さらに、手作り料理には低価格で人気のあるIKEAのプレートを使って肉巻き“ワンプレート”料理を披露。3種類の副菜に味噌汁を添えた、洗練された食卓を公開している。
柏木の“お家スタイル”に、ファンからは「食事美味しそう コーディネートも素敵です」「美味しそう 毎回付けてる副菜もいいですね」「ファッションも素敵ですが、お料理とその盛り付け、大したもんですね！」「肉巻きプレート美味しそうですね ニット素敵ですね」などのコメントが寄せられていた。
