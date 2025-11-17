第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが、自身の公式ブログを更新。妻の親族が経営するお店からテイクアウトした「粉物」を朝食として楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 粉物で朝食を満喫 「たこ焼き、カレー味のインディアン焼きそば、お好み焼き、餃子焼きなどです！」「朝から美味しかった」





花田さんは、「粉物」と題した投稿で「今日の朝食は昨日妻のおじさんのお店に家族とあかつさんと一緒に行っていて、帰りにおじさんが持ち帰らせてくださった粉物です」と報告しています。







投稿によると、テイクアウトした料理は「たこ焼き、カレー味のインディアン焼きそば、お好み焼き、餃子焼きなど」の多彩な粉物料理。花田さんは「朝から美味しかったです」と満足げにコメントしています。





ブログには複数の写真が添えられており、テーブルに並んだ黒いプラスチック容器に入った各種粉物料理や、花田さんが食事を楽しんでいる様子が写っています。写真からは、金色に焼きあがったたこ焼きや、焼き色のついたお好み焼きなどが確認できます。







花田さんは明るい表情で箸を使って料理を楽しみながら、家族との食事の時間を過ごしている様子が伺えます。投稿には「#花田虎上」「#今日の朝食」「#お好み焼き」「#たこ焼き」「#おじさん」などのハッシュタグも添えられていました。







この投稿に、「関西人からすると、粉もんの宝石箱やー!!」「沢山のお持ち帰りのお品をご用意くださって最高の朝食ですね」「たこ焼き お好み焼きに焼きそば おじ様のお店の粉物ランチ美味しそうです」「朝食 粉物 オンパレードで 美味しそう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】