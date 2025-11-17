¡Ú1¿ÍÁ°¤Ê¤ó¤È295±ß⁉︎¡Û¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤¬²Á³ÊÇË²õ!
ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢º£·î28Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ËÀèÎ©¤Á¡¢11·î12Æü~11·î30Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢HUT REWARDS(¥Ï¥Ã¥È¥ê¥ï¡¼¥É)¤Î¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤ËHUT REWARDS¤Ë¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢2~3¿ÍÁ°¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëM¥µ¥¤¥º(Ä¾·ÂÌó26Ñ)¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¤ò590±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¤¹¤ë¤È1¿ÍÁ°¤Ê¤ó¤È295±ß¤È¡¢¤³¤ÎÊª²Á¹â¤Î¤´»þÀ¤¤Ç1¿©300±ß¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Á³Ê!»ý¤Áµ¢¤ê&¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥êÃíÊ¸¸ÂÄê¤ÎÄ¶¤ª¥È¥¯¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷¤Î¿Í¤Ë¤Ï´ü´ÖÃæ¤Ï¥¹¥é¥¤¥¹(¥Ý¥¤¥ó¥È)¤¬ÄÌ¾ï¤Î5ÇÜ¤â¤é¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢11·î12Æü~11·î30Æü¤Î19Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ºÇ¹â¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Î¿Íµ¤No.1¥Ô¥¶¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿(M¥µ¥¤¥º)¡×¤ò¤Ê¤ó¤È590±ß¤ÇÄó¶¡!»ý¤Áµ¢¤ê&¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ÈÄ¶¤ª¥È¥¯¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ûÂ¸²ñ°÷ÍÍ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ!´ü´ÖÃæ¤ÏÃíÊ¸»þ¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È5ÇÜ¤Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤òÃù¤á¤Æ¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç590±ß
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¤Ï¡ÚHUT REWARDS¿·µ¬²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡ÛÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿(M¥µ¥¤¥º)¡×¤¬»ý¤Áµ¢¤ê&¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤Ç590±ß¡£
¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ï1,860±ß ¤«¤é 590±ß(1,270±ß¤ª¥È¥¯)¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥êÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¡£
¢¨¥Ô¥¶¤ÏM¥µ¥¤¥º¸ÂÄê¡¢¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¸ÂÄê¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï11·î12Æü~11·î30Æü¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ(°ìÉô¤ò½ü¤¯)¡£
¥¹¥é¥¤¥¹5ÇÜ
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¤Ï¡ÚHUT REWARDSÍøÍÑ¼ÔÍÍÁ´°÷¡Û´ü´ÖÃæ¤Ï³ÍÆÀ¥¹¥é¥¤¥¹(¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È)¤¬5ÇÜ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¿¥¤¥àÈ¯À¸!
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥êÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï¡¢11·î12Æü~11·î30Æü¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ(°ìÉô¤ò½ü¤¯)¡£
¡ÖHUT REWARDS(¥Ï¥Ã¥È¥ê¥ï¡¼¥É)¡×¤È¤Ï
¡ÖHUT REWARDS(¥Ï¥Ã¥È¥ê¥ï¡¼¥É)¡×¤È¤Ï¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢²ñ°÷ÍÍ¸þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡£ÃíÊ¸¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹(¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È)¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ô¥¶¤Î1¥Ô¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¡×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÌ¾¾Î¡¦Ã±°Ì¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ°÷Ëè¤ÎÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤ÇºÇ¿·¤Î¥¹¥é¥¤¥¹ÊÝÍ¿ôÅù¤ò³ÎÇ§¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃíÊ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥é¥¤¥¹³ÍÆÀ¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÃíÊ¸ÆÃÅµ:ÃíÊ¸¶â³Û(ÀÇ¹þ)¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1,000±ßËè¤Ë1¥¹¥é¥¤¥¹¤¬³ÍÆÀ¡£
¡¦ÅÐÏ¿ÆÃÅµ:¡ÖHUT REWARDS(¥Ï¥Ã¥È¥ê¥ï¡¼¥É)¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È1¥¹¥é¥¤¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦ÃÂÀ¸ÆüÆÃÅµ:ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë3¥¹¥é¥¤¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ÆÃÅµ:ÅÐÏ¿Æü¤Ë¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥àÆÃÅµ:ÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÃíÊ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¯¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2ËçÌÜÌµÎÁ¥»¥Ã¥È¤â¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È5ÇÜ¤Çº£¤À¤±¤â¤Ã¤È¤ª¥È¥¯!
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¤Ï¡¢1ËçÌÜÂÐ¾Ý¥Ô¥¶¤ÎÃíÊ¸¤Ç¡¢2ËçÌÜÂÐ¾Ý¤Î¥Ô¥¶¤¬»ý¤Áµ¢¤ê¤ÇÌµÎÁ¡¢ÇÛÃ£¤ÇÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤éÈ¾³Û¤Ë!
¢¨1ËçÌÜÂÐ¾Ý¥Ô¥¶:PREMIUM/SPECIAL/WONDERFUL
¢¨2ËçÌÜÂÐ¾Ý¥Ô¥¶:WONDERFUL/ENJOY
¢¨1ËçÌÜ¤Î¥Ô¥¶¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£
ÃíÊ¸ÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê)¤«¤é¤Î¾ì¹ç¡¢¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤«¤éÇÛÃ£Àè¤Þ¤¿¤Ï»ý¤Áµ¢¤êÅ¹ÊÞ¤ò»ØÄê¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à²èÌÌ¡ÖÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×¤«¤éºÆÅÙÅ¹ÊÞ¤òÁª¤ÓÄ¾¤·¡¢ÍøÍÑÅ¹ÊÞ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£
ÍèÅ¹¡¦ÅÅÏÃ¤«¤é¤Î¾ì¹ç¡£ÂÐ¾Ý¥Ô¥¶¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍøÍÑ¤Î»Ý¤òÅ¹ÊÞ½¾¶È°÷¤ØÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£
¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¸¶Â§¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤Ê¤éÂÐ¾Ý¥Ô¥¶ÆâÁ´¤Æ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï9·î11Æü¡Á¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ(°ìÉô¤ò½ü¤¯)¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛÃ£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
