下の子授乳中の“上の子ケア”→天才的なコミュニケーション術に5千いいね「すごい良い」「真似する」【ママリ】

【天才ママ現る】下の子の授乳中、上の子がにっこりするアイデアに5千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

れいん☺︎2y5y☺︎絵本🌱(@r28s14m)さんの投稿です。二人育児をスタートしたてのころは、特に下の子に手がかかり、ついつい上の子に手と目をかける時間が減りがちです。けれど、上の子もママに甘えたいし、たくさんかまってほしいと思っているはずですよね。





そんな悩みを解消する、れいん☺︎2y5y☺︎絵本🌱さんの育児が、とてもステキだと話題になっていましたのでご紹介します。

次女の授乳中とかどうしても手が離せないとき、遊べないとき、よく長女にスマホ渡して写真を撮ってきてもらってたなぁ。

「長女ちゃんが好きなもの撮ってきて見せて」ってお願いするとニッコニコで何十枚も撮ってきてくれるんだよね。

好きな写真を撮ってきて見せてもらう作戦です。スマホでカシャカシャ写真を撮るのも楽しいうえに、お母さんに見せるというミッション付き。子どももうれしい＆ママも上の子のことを知れてうれしいとは、とてもナイスなアイデアですね。



この投稿には「わーそれすごいいい！いつもごめーん！てなってたから使わせてもらう」「素敵」「真似させてもらうっ」といったリプライがついていました。ママからわが子への愛情を感じられる心温まる投稿でした。

「虐待？」子どもを叱る現場を目撃された投稿に16万いいね

おたま🎀☺️3y シンママ(@Otama_Wako)さんが投稿したあるエピソード。皆さんは、わが子を叱ることがありますよね。ルール違反や危険な行動は、きちんと叱ることが大切です。特に迷惑がかかることや、命に関わることは、叱るときに力が入ってしまうでしょう。



今回は、わが子をつい大声で叱ってしまった母親の経験談です。

マックの駐車場で娘が走り出したので捕まえてかなーりキツく叱った。声もかなり大きくなった。近くに私より少し年上そうなお母さんと中学生くらいの娘さんがいた。



娘さん｢虐待？｣

お母さんが｢逆だよ。子供を守ってるんだよ。｣



お騒がせしました。

あとお母さんありがとうございます。

つい周りの状況も忘れて、叱り飛ばしてしまうことがあるかもしれません。その場面だけを目撃したら、虐待ととらえる人がいる可能性もあります。子どもの命を守るための叱責で誤解を与えてしまうのは、とても残念なことですよね…。でも、同じようにわが子を必死に守る立場の人には、思いが伝わることでしょう。



この投稿に「命のために叱るって大事」「いいお母さん」などのリプライが寄せられました。とっさのことに、冷静さを欠いて叱ってしまうことがあるかもしれません。しかし、わが子のために真剣に向けた言葉なら、必ずわが子の心に届くはず。そして、周りから誤解を受けたとしても、本当に命を落としかねない行動は、しっかりと叱ることが大事ですね。

電車好きキッズの親に刺さる、鉄オタ男性の金言に4.6万いいね

鉄道に関する情報を発信する、旅するマネージャー(@manager_travels)さんの投稿です。鉄道オタクの小中学生の親御さんから「息子娘があれ乗りたいといってて連れまわされてるんです」と言われた、旅するマネージャーさん。



「今のうちに絶対いかせてあげてください」と伝えた理由に、鉄道に限らず、さまざまなジャンルから共感の声が集まりました。

鉄オタの小中学生の親御さんから「息子娘があれ乗りたいといってて連れまわされてるんです」と言われたら、「英才教育じゃないですけど今のうちに絶対いかせてあげてください、我々大人になってからと言われて乗りたい電車全部消えたんで」って返してる

旅するマネージャーさんが「今のうちに絶対いかせてあげてください」と伝えた理由は「大人になってから」と言われて、乗りたい電車が全部消えた経験からでした。未来の人からの助言は、響くものがあります。今やりたいことは、後回しにせずにやるのがいいのでしょうね。



この投稿には「推しは推せるときに推せ、はどのジャンルにも言えることなんだなぁ…」「いつか行こう、大きくなったら行こう、はやめた方がいい。いつなくなるかわからんから」といった共感の声が寄せられました。



さまざまな理由から「今」したいことをするのが難しいこともありますが「今のうち」が大切だと考えさせられる、素晴らしい投稿でした。

