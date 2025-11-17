Æ£Àîºå¿À¡¢¼¡¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÍ··â¡©¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÆâÌî¼ê³ÍÆÀÊóÆ»¤ÇÃíÌÜ¡¡¤¢¤¯¤Ê¤Êä¶¯¤ÎÎ¢Â¦
ºå¿À¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊä¶¯¤Ë´Ø¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿ºå¿À¤¬¥ª¥Õ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î14Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¡¢Éú¸«ÆÒ°Ò¤ÈÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¡¢ÅçËÜ¹ÀÌé¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¡£¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÂè3Êá¼ê¡×¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë15Æü¤Ë¤ÏÀ¾Éð¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ»³ÈôÍ¥¤È¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÆâÌî¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÇ·â¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ë¼ãÉð¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÆâÌî¼ê¤Î³ÍÆÀÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¸×¤Î¼çË¤¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤Î¹ë²÷¤Ê17¹æËþÎÝÃÆ¥·¡¼¥ó
¡¡¡ØThe Pittsburgh Post-Gazette¡Ù¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÆâÌî¼ê¡¢¥«¥à¡¦¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤¬ºå¿À¤È·ÀÌó¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤Î¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤Ï±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¡£2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯7·î¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÍ··â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï3A¤ÇÂÇÎ¨¡¦266¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢º¸Íã¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤âÍ··â¤Ï¸Ç¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡¡
¡¡Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾®È¨ÎµÊ¿¤Î84»î¹ç¡¢°Ê²¼ÌÚÏ²À»Ìé¤Î44»î¹ç¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¤Î32»î¹ç¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ò¸Ç¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¤âÆóÍ·´Ö¤Î¸ÇÄê¤ÏÂç»ö¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÍèµ¨¥Á¡¼¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤¢¤¯¤Ê¤Êä¶¯¤òÂ³¤±¤ëÎ¢¤Ë¤ÏÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ°ì¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë´°ÇÔ¡¢»Ø´ø´±¤â¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê·Á¤Ç¿·¤¿¤Ê¾ï¾¡·³ÃÄºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·Îõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤¬Íèµ¨¤ÏÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]