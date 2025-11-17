「誰でも楽に稼げます！」家計の収入ダウンで悩む目に入った、副業広告｜副業詐欺に騙された話【ママリ】

「誰でも家で簡単に稼げます！」…そんな甘い言葉に騙され、ネットの副業詐欺にあった育休中の主婦・美穂(30歳)。家族を助けるための行為が、逆に追い詰めてしまうのではと相談できずに、1人悩みます。現代社会に潜む闇、副業詐欺被害にあった主婦が解決方法を模索し、大切な心得を学ぶお話。『副業詐欺に騙された話』をごらんください。

美穂は2歳の娘を持つ育休中ママ。現在2人目も妊娠中で、家族が増える大事な時期。しかし、職場の売上不振の影響により、夫・まなぶの収入がダウンします。

育休中、夫のボーナスがカットに

「え、ボーナスなし？」



「ああ…本当にすまない」



覚悟はしていたが、夫のまなぶから現実を突きつけられて愕然とする。今年、まなぶの会社からの夏季ボーナスが全額カットされた。怪しかった経営状況が、どうやら本格的に社員に影響し始めたようだ。



私の名前は美穂、30歳。2歳の娘を自宅でみながら、現在2人目を妊娠中の主婦だ。育休を取らせてもらっている会社に戻る席があるものの、収入が少ない今、夫の手取りが芳しくない状況は非常に危機だと言えた。昨今の物価高も痛い。



まなぶは深くため息をつく。



「しばらくは夜のバイトを探して、マイナス分をカバーするよ。子育て大変なのに、ごめんな」



「大丈夫よ。まなぶこそ無理しないで」



「ありがとう。会社もボーナス出さないとか、勘弁してほしいよな。俺、転職しようかな」



まなぶの発言にドキッとした。



「転職は不安定になるし、今はやめておこう？」



「そうだな、子どもたちも小さいし。とにかくバイト、探してみるよ」



そう言う彼の顔色は、疲れていた。まなぶに負担をかけている…と、胸がしめつけられる。

家計の足しにと、在宅でできる副業を探した

(私もちょっとは稼がないと)



夜、娘を寝かしつけた後にスマホをいじった。まなぶは今お風呂中。リビングには私1人だ。



育休中の身でも、副業ならできたはず。家計のちょっとした足しぐらいなら、家にいながら稼げないだろうかと考えた。「在宅」「副業」「主婦」などのキーワードで検索をかける。ずらりと画面に並んだのは、たくさんの会社の仕事紹介や、主婦におすすめの副業記事など。



(何でもあるのね。…へえ、ブログを書くだけでお金が入るの？それなら今の私にもできそう）



目に留まった文言に目を通す。『誰でも家で簡単に稼げます！』『ブログを毎日更新で収入アップ！』『多くの主婦たちの実績あり！』大学時代にネットで日記を書いていた私は興味を持った。主婦の実績ありというのも魅力的だ。



(挑戦してみよう。大金じゃなくても、ちょっとの収入にはなるかもしれないし)



そう考えた私は、善は急げと申し込みをする。

登録料・商材費10万円は、収益からとの説明

すぐに担当者から、メールが届いた。入会手続きの後に、サポートコースの選択に入る。10万・30万・50万の3つのコースがあり、それぞれ登録料と商材費込み。値段の違いにより、ブログ訪問者の集まりやすさやサポートが変わるのだという。



値段の高さに躊躇したが「ブログ収益が出てから、収益から引いていく」と説明される。それなら規定金額以上稼げば、あとはまるっと収入になるのだ。10万でとりあえず申し込み、求められたのでクレジットカードの情報を入力した。



私も家族として経済的に力になりたい…ただそれだけの、思いだった。

あとがき：不安につけこむ魔の手はすぐそばに…

昨今の物価高に加え、夫まなぶの収入減により育休中の美穂は危機を感じます。安心して子育てをするため、経済的な不安要素は取り除きたいと、誰もが考えるでしょう。しかし「誰でも家で簡単に稼げます」という謳い文句は怪しいものです。



10万もの支払いが収益からとはいえ、簡単に登録して良かったのでしょうか。不安につけこむ社会の魔の手は、巧妙に隠されているものです。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。

記事作成: hiiro

（配信元: ママリ）