水谷千重子、ヒデちゃんと“昭和の名車”でドライブ SNS反響「当時の日産車はカッコ良かった」「これこそ車好きが求めている」
お笑いタレント・友近似の演歌歌手・水谷千重子が、17日までに自身のインスタグラムを更新。日産“昭和の名車”でドライブしたことを報告した。
【写真あり】「当時の日産車はカッコ良かった」…水谷千重子がヒデちゃんとドライブした“昭和の名車”の全貌
水谷は、「懐かしのスカイライン」というコメントとともに、日産『スカイライン』（R31型）の写真を投稿。「誰とドライブしたかというと ヒデちゃんよ 中山秀征ちゃん！」と明かした。
続けて「23日放送の日本テレビシューイチのロケのもよう」「昭和100年特集！ヒデちゃんの馴染みのお店にお邪魔しましたわよ」と、次週23日放送の日本テレビ系日曜朝の情報番組『シューイチ』(毎週日曜 前7:30〜）をアピールした。
さらに「まぁヒデちゃんはほんと凄い人脈！お人柄ね」とし、「11月29土曜日はヒデちゃんの40周年ライブにお邪魔するわよ！」と告知した。
この投稿に「31好きですこの車 ほんと綺麗に乗られてますね」「当時の日産車はカッコ良かったなぁ〜」「これこそ車好きが求めている日産車です」などのコメントが寄せられている。
