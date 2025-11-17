【鎌倉紅谷】4種類の「新春福袋2026」販売/「クルミッ子」切り落とし、ミニフライパン、クッションなどをセット

焼き菓子「クルミッ子」などを手がける菓子店「鎌倉紅谷」は、2026年の「新春福袋」の販売を順次開始している。

4種類の福袋を展開し、鎌倉紅谷や百貨店のオンラインストア、店頭などで販売する。店舗により、取り扱う商品や販売スケジュールが異なる。同社の店頭では、2026年1月1日から販売を開始。公式オンラインショップでは抽選式で販売し、応募は2025年12月8日から開始する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。

「大丸松坂屋オンラインストア」と「阪急百貨店オンラインストア」では、2025年11月12日からオンライン販売を開始。シンボルキャラクター「リスくん」の焼き目が付いたパンケーキを作れるミニフライパンを含む福袋「もぐもぐ」と、クルミッ子を模したクッションや「クルミッ子キャラメルソース」などが入った「ふわふわ」を販売している。

「新春福袋2026」の概要は以下の通り。いずれも価格は税込で表記。

◆「新春福袋2026〜もぐもぐ〜」5,280円

「クルミッ子 切り落とし」のほか、「リスくん」の刻印が入ったミニフライパン、中央に「リスくん」をデザインしたプレートなどをセットにした。

【セット内容】

･「クルミッ子 切り落とし(270g入)」

･「あじさい(3枚入)」

･「CHOCCO(4個入)」

･「ティータオル」(サイズ:約縦770×横440mm)

･「リスくんミニパン」(サイズ:直径165×長さ330mm、ガス火･IH対応)

･「リスくんプレート」(サイズ:直径208×20mm)

「新春福袋2026〜もぐもぐ〜」

【販売店舗】

鎌倉紅谷「八幡宮前本店」「小町横路店」「Kurumicco Factory The Shop」/ ラゾーナ川崎店/ 郄島屋オンラインストア/ 大丸松坂屋オンラインストア/ 三越伊勢丹オンラインストア/ 阪急百貨店オンラインストア/ 鎌倉紅谷 公式オンラインショップ

◆「新春福袋2026〜ふわふわ〜」4,620円

ふわふわ仕様のクルミッ子を模したクッションやクルミッ子のミニ缶をイメージしたシリコンポーチ、キャラメルソースなどを組み合わせた福袋。

【セット内容】

･「詰合せ01ハウス型BOX(2026初春)」

･「ポケットブラウニー(1個)」×2

･「クルミッ子キャラメルソース(10袋入)」

･「クルミッ子クッション」(サイズ:縦160×横380×厚み140mm)

･「シリコンポーチ」(サイズ:縦87×横66×厚み32mm)

･「うまリスくんランチトート」(サイズ:縦220×横300×厚み120mm)

「新春福袋2026〜ふわふわ〜」

【販売店舗】

鎌倉紅谷「八幡宮前本店」「小町横路店」「Kurumicco Factory The Shop」/ ラゾーナ川崎店/ 郄島屋オンラインストア/ 大丸松坂屋オンラインストア/ 三越伊勢丹オンラインストア/ 阪急百貨店オンラインストア/ 鎌倉紅谷 公式オンラインショップ

◆「新春福袋2026〜初夢26〜」5,280円

【セット内容】

･「クルミッ子 切り落とし(270g入)」

･「ポケットブラウニー(1個)」×2

･「クルミッ子キャラメルソース(10袋入)」

･「ティータオル」(サイズ:約縦770×横440mm)

･「クルミッ子クッション」(サイズ:縦160×横380×厚み140mm)

･「シリコンポーチ」(サイズ:縦87×横66×厚み32mm)

･「うまリスくんランチトート」(サイズ:縦220×横300×厚み120mm)

「新春福袋2026〜初夢26〜」

【販売店舗】

MOO:D MARK by ISETAN/ ISETAN DOOR(定期会員向け)/ 阪急キッチンエール

◆「新春福袋2026〜福笑26〜」4,400円

三越伊勢丹、郄島屋、大丸松坂屋、阪急百貨店、阪神本店といった百貨店の店頭で販売する福袋。店舗によって取り扱いが異なり、「横浜郄島屋店」「伊勢丹新宿店」「阪急うめだ本店」「大丸東京店」は、店頭販売を行わない。取り扱いの有無や販売の詳細については、「各百貨店まで直接お問い合せいただきますようお願い申し上げます。」とコメントしている。

【セット内容】

･「クルミッ子 切り落とし(270g入)」

･「ポケットブラウニー(1個)」×2

･「クルミッ子キャラメルソース(10袋入)」

･「クルミッ子クッション」(サイズ:縦160×横380×厚み140mm)

･「シリコンポーチ」(サイズ:縦87×横66×厚み32mm)

･「うまリスくんランチトート」(サイズ:縦220×横300×厚み120mm)

「新春福袋2026〜福笑26〜」

「新春福袋2026」販売スケジュール・方法など(2025年11月11日時点)

■「鎌倉紅谷」公式サイト

■「鎌倉紅谷」店舗案内