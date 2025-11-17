巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートした。

三塚琉生外野手は３０万円増の４５０万円でサインした。

桐生一から２２年育成ドラフト６位で入団し、３年目の今季は３軍からスタートし、途中で２軍に昇格。６月中旬までイースタン１９試合で打率３割５分７厘、４本塁打、１１打点と猛アピールした。６月１３日に支配下登録され、同日にオリックス戦が行われる京セラＤに移動して１軍合流した。

翌１４日のオリックス戦に「８番・ＤＨ」でプロ初スタメン初出場し、宮城の前に３打席連続三振で４打数無安打とプロのレベルの高さを痛感。６月１７日の日本ハム戦（東京Ｄ）では「８番・左翼」で本拠地デビューも無安打。その後、登録抹消され、９月に再昇格も無安打で、１軍では計６試合で１２打数無安打だった。

２軍では７８試合で打率３割１分８厘、９本塁打、４０打点。左の強打者として球団の期待は高い。「１軍は投げミスというか甘い球が１球あるかないか。その１球を仕留められる技術、広角に打てるようになりたいです」とレベルアップを掲げた。

今オフはポスティングでメジャー移籍を目指す岡本和真内野手らと自主トレを行う予定。岡本に学びたい点として「技術の部分もそうですけど、一番は打席での待ち方、読みとか準備の部分を収穫できるように臨みたいです」と話した。