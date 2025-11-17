Ãæ»³ÍºÂÀ¤¬ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ¿·Ìò°÷¤Ë½¢Ç¤¡ÄµÈÅÄËãÌé²ñÄ¹¤â´üÂÔ¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê²ñ¡ÊJPFA¡Ë¤Ï17Æü¤ËÎ×»þÁí²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬¿·Ìò°÷¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËµÈÅÄËãÌéÂåÉ½Íý»ö¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£³¤³°¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃæ»³Áª¼ê¤òÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ç¤Ìò°÷¤ÎÇ¤´ü¤Ï¸½Ç¤¼Ô¤Î»ÄÇ¤´ü´Ö¤Î¤¿¤á¡¢Íý»ö¤ÎÇ¤´ü¤Ï2026Ç¯6·î¼ÒÃÄÄê»þÁí²ñ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
ÂåÉ½Íý»ö¡Ê²ñÄ¹¡Ë¡§µÈÅÄËãÌé¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§¸¢ÅÄ½¤°ì¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§¸ÍÅè¾ÍÏº¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§ÁáÀî»ËºÈ¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§ÍµÈº´¿¥¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§Æüüâ·ÄÂÀ¡Ê¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§»³ÅÄ¹¸»Î¡Ê¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§ÀõÀîÈ»¿Í¡ÊFCÎ°µå¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§Ãæ»³ÍºÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
Íý»ö¡ÊÉû²ñÄ¹¡Ë¡§¾¾ËÜÂÙ²ð¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡¿ÊÛ¸î»Î¡Ë
´Æ»ö¡Ê²ñ·×¡Ë¡§±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
´Æ»ö¡Ê²ñ·×¡Ë¡§Ê¿ÈøÃÎ²Â¡Ê¥°¥é¥Ê¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
´Æ»ö¡§Ô¢°æÎ´¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë
