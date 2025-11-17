BTS・RM、秋を楽しむ“日常ショット”公開！モデル級スタイルに視線クギ付け【PHOTO】

BTSのRMが、秋の雰囲気を楽しむ日常を公開した。

【写真】RM、家族と京都旅行を満喫！

11月16日、RMは自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、紅葉を背景にポーズを取るRMの姿や、彼らしい感性で美術展を巡り、文化的な時間を過ごす様子が収められている。

写真の中のRMは、小顔ぶりと抜群のスタイルでどんな服装もモデルのように着こなし、ファンの心を掴んだ。

（写真＝RM Instagram）

なお、軍服務を終えたBTSは、2026年春のカムバックを目標に制作を本格化している。新アルバムのリリースとともに大規模ワールドツアーの開催も予告しており、完全体での活動再開に期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。