¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤Î·ëº§¼°·×²è¤Ë¼þ°Ï¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡¡¸òºÝÁê¼ê¤¬¡Ö¥«¥ÍÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÊÆ½÷Í¥¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬À¹Âç¤Ê·ëº§¼°¤Î·×²è¤òÈëÌ©Î£¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¤¥À¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬£±£¶ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤Î¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤é¤Ï¡¢¸òºÝÁê¼ê¤¬¡Ö¥«¥ÍÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤Ïº£·î¾å½Ü¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÅÌ²ÎÅË¡»Î¥¸¥à¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹»á¤Î£µ£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ±»á¤È¤Îº§Ìó¤ò¼¨º¶¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Æ±»á¤ÈÊú¤¹ç¤¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤Îº¸¼ê¤Ë¤á¤é¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»ØÎØ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°¦¤·¤¤¿Í¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢µó¼°¤Î·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ï¥«¡¼¥Æ¥£¥¹»á¤¬¡ÖÈà½÷¤Î¿´¤è¤ê¤â¶ä¹Ô»Ä¹â¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç½Õ¤Ë¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿£²¿Í¤Ï¡¢£··î¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥è¥ë¥«Åç²¤Ç¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬½é¤á¤Æ·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹»á¤Ï¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢£Á£ð£ð£ì£å¡¡£Ô£Ö¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×ºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤ä¡¢¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¸¥à¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÈà¤³¤½»ä¤¬Ãµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¡Ù¤È¹ðÇò¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤Ç¤Îµó¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÉÔ°Â¤âÂç¤¤¤¡£¥¸¥à¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í§¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬¥«¥ÍÌÜÅö¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£