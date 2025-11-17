【冬の黒ねこハッピーバッグ2026】 12月4日 発売予定 価格：4,800円

C-Unitedは、「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」を全国の「カフェ・ベローチェ」店舗で12月4日より、「カフェ・ベローチェ」オンラインストアでは同日20時より数量限定で発売する。価格は4,800円。

昨年も好評だったという「冬の黒ねこハッピーバッグ」が今年も登場。今回は寒い冬にぴったりのおうちカフェタイムを充実させるシリコンマグカバー、福袋としては珍しい“美濃焼”のマグカップと小皿、さらにフードメニュー引換券をコーデュロイバッグに詰め込んだ5点セットとなる。

各グッズには「カフェ・ベローチェ」の人気キャラクターである“黒ねこ”がデザインとしてあしらわれており、「カフェ・ベローチェ」と黒ねこの世界観を感じられるものとなっている。

フードメニューと交換可能な引換券は最大で合計1,660円相当。「焼きたてドッグ・サンド」、「サンドイッチ」、「パスタ」の中からそれぞれ好きなメニューを1品ずつ選ぶことができる。

「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」概要

12月4日 発売予定

価格：4,800円

【商品内容】

1. 黒ねこコーデュロイバック（幅約24cm×奥行約12cm×高さ約28cm 持ち手の長さ約65cm） 2. 美濃焼 黒ねこマグカップ（幅約9cm×高さ約7.5cm） 3. 美濃焼 黒ねこ小皿（幅約13cm×高さ約3cm） 4. 黒ねこシリコンマグカバー（幅約11cm×高さ約3.5cm） 5. フードメニュー引換券 パスタ（単品）、焼きたてドッグ・サンド（単品）、サンドイッチ

カフェ・ベローチェ公式Xアカウントでの「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」が当たるSNSキャンペーンも実施

※オンラインストア販売分は、5.のフード引換券3枚がドリップバッグ（1箱）に変更となります。ご了承ください。また、送料は無料です。（北海道、離島など一部地域を除く）

※オンライン販売分は、おひとり様につき各色4個までとなります。

※フードメニュー引換券の有効期限は2026年3月31日（火）です。

※パスタ・焼きたてドッグはAM11時以降の販売です。店舗により販売時間が異なる場合がございます。

※数量限定のため在庫が無くなり次第終了いたします。