森絵梨佳、小学生息子への曲げわっぱ弁当に反響「美味しそうなおかず」「栄養ばっちり」
【モデルプレス＝2025/11/17】モデルの森絵梨佳が11月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子へ作った弁当の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳美人モデル「彩り豊か」小学生息子への曲げわっぱ弁当
森は「本日の小学生弁当」とコメントし、息子に作った弁当の写真を公開。「ピーマンの肉詰め」「蓮根チップス」「春雨サラダ」といったおかずを、ご飯と一緒に曲げわっぱに詰め合わせた写真を披露した。そのほか、息子と旅に出かけた際のエピソードも紹介している。
この投稿に、ファンからは「美味しそうなおかず」「栄養ばっちり」「彩り豊か」「品数多くてすごい」「お弁当作り尊敬」「素敵なママ」といった声が上がっている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
