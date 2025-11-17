トヨタ新「最上級クーペ」登場！ 斬新「観音開きスライドドア」採用の“3人乗り”仕様！ レクサス超えの「豪華な内外装」がイイ！ “金のエンブレム”が輝く「センチュリークーペ」って？

日本の心と誇りを体現する豪華クーペ

2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」のプレスカンファレンスで初披露された緋色の「センチュリー」2ドアクーペは、多くのメディアで報道され、大きな注目を集めました。

センチュリークーペの開発思想には、トヨタ初代主査・中村健也氏の「同じでないこと」という言葉が受け継がれています。

豊田章男会長は、センチュリーを「日本から次の100年をつくる挑戦」と位置づけています。

斬新な3人乗りレイアウトを採用！

豊田会長は「当時の日本に必要だったものはプライドだった」と述べ、今の日本にこそセンチュリーが必要だと訴えました。

このクーペはセダン、SUVに続く第3のモデルであり、「フォーマルのセダン、ビジネスカジュアルのSUV、そして新たなFlair（色気）を添えるクーペ」と位置づけられています。

エクステリアは強烈な個性を放ちます。ボディカラーは緋色（ひいろ）と名付けられた鮮烈なオレンジで、鳳凰が炎となって生まれ変わるストーリーを体現しています。フロントには江戸彫金による鳳凰エンブレムが配置されています。

最大の注目点は左右非対称のドア構造です。運転席側は通常のヒンジドアですが、助手席側はBピラーレスの前後両開きドア（観音開き構造）を採用し、広大な開口部を実現しています。

インテリアも独創的です。座席は変則的な3人乗り仕様で、運転席側に前後2席、助手席側に1席のみというレイアウトです。

これはショーファーカーとしての性格を反映したもので、助手席は超ロングスライドとフルリクライニング、オットマンを備え、ファーストクラスのような空間を提供します。

運転席には異型のステアリングとトップマウントメーターを採用。素材には日本の伝統が息づき、シート生地には西陣織を使用しました。

運転席と助手席を分ける仕切りは「機（はた）織り」をイメージし、トヨタのルーツを表現しています。なお、パワートレインや詳細なスペックは未発表です。

センチュリークーペの市販化について、トヨタのサイモン・ハンフリーズCBOは「ショーに出してみて、みんなが『いいね』と反応してくれたら検討する」と述べており、来場者の反応が今後の判断材料となることが示唆されています。

また同CBOは「必ず本気でつくっています」と述べ、開発が進行中であることを示唆しましたが、市販化は現時点ではショーコンセプトの段階であり、公式な市販予定は発表されていません。

今回の発表の核心は、単なる新型車ではなくセンチュリーブランドの独立化にあります。

2025年10月13日、トヨタグループは5つのブランド体制を明確化。豊田会長は、これまでセンチュリーの「居場所がはっきりしていなかった」と問題意識を示していました。

今回確立されたヒエラルキーの頂点に位置するのが、そのセンチュリーです。位置づけは「Top of Top、One of One」、すなわちレクサスを超える「アバブ（above）レクサス」と定義されました。

コンセプトは「唯一無二」であり、「ジャパン・プライド」を世界に発信するスーパーラグジュアリーブランドとして、少量フルオーダーメイドに挑戦します。

2番手は「レクサス」です。センチュリーが頂点に立ったことで、レクサスは従来の「トヨタの高級版」という立場から解放され、より自由に、パイオニアとしてチャレンジできるようになったといえます。

3番手にコアブランドでオールラインナップの「トヨタ」、4番手にスポーツブランド「GR」、5番手は軽自動車をはじめとするスモールカーブランドの「ダイハツ」となります。

今後の展望として、海外市場での展開の可能性も指摘されていますが、公式な市販計画や展開地域は発表されていません。

サイモンCBOが「必ず本気でつくっています」と述べたのは開発段階の進捗を示すものであり、市販化の最終決定とは異なります。

来場者の反応や市場ニーズを踏まえ、トヨタが今後の展開を検討することになるでしょう。

豊田章男会長は「センチュリーは、トヨタ自動車のブランドの1つではありません。日本の心、『ジャパン・プライド』を世界に発信していく、そんなブランドに育てていきたい」と宣言しており、センチュリーは「日本の匠のモノ作り」の素晴らしさを世界に訴える、日本文化の象徴としての役割を担っていきます。

今後のセンチュリーブランドの動向に注目が集まります。