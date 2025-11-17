野球韓国代表のチアリーダーが、インターネット上で大きな話題を集めた。

侍ジャパン、韓国代表との強化試合は1勝1分け

野球日本代表「侍ジャパン」は2025年11月16日、東京ドームで韓国代表と強化試合を行い7−7で引き分けた。

15日に行われた初戦で、11−4で大勝した「侍ジャパン」。第2戦は、3回に3点を失うも、4回に3点を獲得して同点に追いついた。

1点ビハインドの5回に3点を入れ逆転に成功。8回に押し出し四球で1点を追加して引き離すも、8回、9回にそれぞれ1点を失い7−7の引き分けに終わった。

26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の最終選考を兼ねた強化試合を1勝1分けで終えた「侍ジャパン」。第2戦では韓国代表が意地を見せ、最後まで目が離せない展開となった。

日韓戦2試合を通して話題となったのは、韓国代表のチアリーダーだ。

インターネット上では、韓国から東京ドームに駆けつけた韓国チアに注目が集まり、Xでは以下のような声が寄せられた。

「昔の日韓戦みたいに殺伐してなくていい」

「台湾チアが最強だけど韓国チアも可愛いな」「韓国チアちゃんたち可愛すぎ」「韓国チアの女の子たち ファンサ凄かったな」「野球日韓戦の見どころ分かった」「韓国チア界隈激アツになってて草」「韓国チアには完敗やな レベルが違いすぎる」「韓国チアが優勝すぎる」「昔の日韓戦みたいに殺伐してなくていい」「試合より韓国チア映してくれ」「韓国チア、存在感つよすぎて試合より話題さらってて草」

韓国プロ野球（KBO）リーグでは、日本の応援団と異なり、各チームのチアリーダーがスタンドで、ファンとともに試合を盛り上げるという。

今回はWBC26年大会に向けた重要な強化試合だっただけに、数人のチアリーダーが来日したようだ。

KBOは16日に公式インスタグラムを更新し、チアリーダーが韓国ファンとともに東京ドームで応援している動画をアップ。「韓国のチアリーダーの皆さん、お疲れ様です！」とのコメントを投稿した。

韓国はWBC26年大会1次ラウンドで日本と同組のプールCに属し、オーストラリア、チェコ、台湾と総当たりで対戦する。