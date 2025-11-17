カメラなんて、多ければ多いほどいいのです！

最近なにかと物騒だし、セキュリティカメラってあったほうがいいのかしら？ なんて考えている人も多いはず。

そんな防犯レベル向上を狙っているなら、Anker（アンカー）のセキュリティカメラの最新モデル「Anker Eufy （ユーフィ）eufyCam S4 」は良さそうですよ！

Anker Eufy eufyCam S4 (屋外用防犯カメラ) 39,990円 Amazonで見る PR PR

標準価格は3万9990円ですが、販売記念初回セールとして、Amazonでは11月20日23時59分まで15％ポイント還元となっています。

実質15％OFFで安全が買えるってわけですね。お金で計るものじゃないけど、安いに越したことはありませんから！

2種類のカメラが超広範囲に防犯エリアを構築

何が「良さそう」かというと、圧倒的な監視範囲。

高解像度4Kカメラで、人物やナンバープレートも鮮明に記録。さらに2K追尾式カメラは横方向360度、縦方向70度ぐいんぐいん動き、最大8倍ズームで対象の動きを自動追尾してくれます。

これによって、1台で広範囲をしっかりとフォローできるってわけですよ。

本体の価格はそれなりにしますけど、複数台設置するよりも断然お得じゃないですか？

ソーラー充電で電源工事不要、DIY派の味方

しかもこれ、ソーラーパネル＆バッテリー内蔵なんですよ。

つまり？ そう、電源の引き込み工事とか、配線とか、コンセント増設とか。電気工事の必要なしに設置できるんですよね！ つまり、DIY設置もできちゃうヤツ。

まぁ、固定はちょっと工夫する必要がありますけど、工事費かからんと考えれば、導入しやすさはバツグンかと！

ちなみに、ソーラーパネルはかなりの高効率モデルで、1日1時間の直射日光を受ければカメラをフル充電できます。また、曇りの日でも充電できるとのこと。

これ、設置の自由度も高いし、防犯の死角なくなるんじゃない？ 我が家も導入しようかしら。

