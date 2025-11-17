家の死角ゼロ。Ankerの4K＋360度防犯カメラが今ならお買い得
カメラなんて、多ければ多いほどいいのです！
最近なにかと物騒だし、セキュリティカメラってあったほうがいいのかしら？ なんて考えている人も多いはず。
そんな防犯レベル向上を狙っているなら、Anker（アンカー）のセキュリティカメラの最新モデル「Anker Eufy （ユーフィ）eufyCam S4 」は良さそうですよ！
Anker Eufy eufyCam S4 (屋外用防犯カメラ)
39,990円
Amazonで見るPR
標準価格は3万9990円ですが、販売記念初回セールとして、Amazonでは11月20日23時59分まで15％ポイント還元となっています。
実質15％OFFで安全が買えるってわけですね。お金で計るものじゃないけど、安いに越したことはありませんから！
2種類のカメラが超広範囲に防犯エリアを構築
何が「良さそう」かというと、圧倒的な監視範囲。
高解像度4Kカメラで、人物やナンバープレートも鮮明に記録。さらに2K追尾式カメラは横方向360度、縦方向70度ぐいんぐいん動き、最大8倍ズームで対象の動きを自動追尾してくれます。
これによって、1台で広範囲をしっかりとフォローできるってわけですよ。
本体の価格はそれなりにしますけど、複数台設置するよりも断然お得じゃないですか？
ソーラー充電で電源工事不要、DIY派の味方
しかもこれ、ソーラーパネル＆バッテリー内蔵なんですよ。
つまり？ そう、電源の引き込み工事とか、配線とか、コンセント増設とか。電気工事の必要なしに設置できるんですよね！ つまり、DIY設置もできちゃうヤツ。
まぁ、固定はちょっと工夫する必要がありますけど、工事費かからんと考えれば、導入しやすさはバツグンかと！
ちなみに、ソーラーパネルはかなりの高効率モデルで、1日1時間の直射日光を受ければカメラをフル充電できます。また、曇りの日でも充電できるとのこと。
これ、設置の自由度も高いし、防犯の死角なくなるんじゃない？ 我が家も導入しようかしら。
