万博ドイツ館「サーキュラーちゃん」公式ファンミ開催が発表 一方で“条件”に反響「なんで？」「信じられない」
大阪・関西万博ドイツパビリオンのキャラクター「サーキュラーちゃん」の公式ファンミーティング開催が決まった。ドイツ総領事館が、17日までに公式Xで発表した。
ドイツ総領事館は「万博後も、サーキューラーファンやフレンズと一緒に過ごしたい、魅力も伝えたい…という想いで11月24日（月・祝）ドイツ総領事館でサーキュラー・ファンミーティングを開催します」と明らかにした。
募集サイトによると、イベントは11月24日午後2時開始。場所は大阪・ドイツ総領事館イベントスペース（梅田スカイビルタワーイースト35F）。50名限定（抽選）で、入場無料。申込締切は、11月18日午前9時。
プログラムは「ザクシンガー総領事からの挨拶」「サーキュラーとの写真撮影（1組ずつ）」「お楽しみ抽選会（サーキュラーグッズはありません）」とされている。
一方で「申し込み条件」も記されており、「小学生〜40歳までで、スマートフォンをお持ちの方」「参加者本人（未成年の場合は同行者）が当館のXのフォロワーであること」「未成年者の同行者は40歳を超えても可能、ただし同行者は1名まで」とされている。
これに対し、歓喜の声とともに「なぜ40歳までの限定?!」「50歳はあかんのですね（なんで？）」「サーキュラーちゃんのこと大好きなのに年齢制限でだめでした」「万博のマスコットなのに年齢制限かけるなんて信じられない」といった声も寄せられている。
