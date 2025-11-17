現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】春町を追い詰めた定信と手を組むことに、蔦重は悩むが…

その次回放送分となる、第四十五回「その名は写楽」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第四十五回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。

＜第四十五回のあらすじ＞

定信（井上祐貴さん）らに呼び出された蔦重は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。

芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、役者の素の顔を写した役者絵を出すことを思いつく。

さらに蔦重は、南畝（桐谷健太さん）や喜三二（尾美としのりさん）らとともにその準備を進めていくが…。

一方、歌麿（染谷将太さん）は、自分の絵に対して何も言わない本屋に、苛立ちを感じて…。