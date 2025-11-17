岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第9回が11月17日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】学生時代のヒロトとヒデキ

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月17日放送回のネタバレを含みます。

第9回あらすじ

大学生活初めての夏休みに入ったなつみ（森七菜）は、夏らしいことができず退屈していた。

そんな中、ヒデキ（吉村界人）が、花火とスイカを持ってやってきた。妻が実家に帰り、寂しいというヒデキと共に、花火で盛り上がるヒロト（岡山天音）・なつみ。

そして、ヒデキはヒロトがコンビニに行っている間に、高校の時ヒロトと作った自主映画の ＤＶＤ を見つける。

文化祭で大ヒットしたという映画を見るなつみとヒデキだったが…。